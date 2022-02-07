Emniyet Genel Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde, İstihbarat Başkanlığı, Hatay, Mersin ve İstanbul emniyet müdürlüklerinin çalışmalarıyla uluslararası uyuşturucu madde ticaretine yönelik bilgi elde edildi.

Gine açıklarında birimlerimiz tarafından yapılan bilgi paylaşımı sonucu Türk bayraklı bir balıkçı teknesine düzenlenen operasyonda, kilogram kokain ele geçirildi. https://t.co/8Kkz8NOJXl pic.twitter.com/889F2o9QYG — Türk Polis Teşkilatı (@EmniyetGM) February 7, 2022

Bilgilerin İspanya makamlarıyla paylaşılması üzerine, İspanya ve Gine kolluk kuvvetlerince dün Gine açıklarındaki Türk bayraklı balıkçı teknesinde arama yapıldı.

Aramada 528 kilogram kokain ele geçirildi, teknedeki 5 şüpheli gözaltına alındı.

Teknedeki zanlıların yanı sıra Türkiye'de uluslararası uyuşturucu madde ticaretine karıştıkları tespit edilen ve aralarında organizasyon elebaşının da bulunduğu 5 şüpheli daha yakalandı.