TBMM'de, 27. Dönem 4. Yasama Yılı'nın ikinci Başkanlık Divanı toplantısı Meclis Başkanı Mustafa Şentop başkanlığında yapıldı.

Meclis Tören Salonu'nda gerçekleştirilen toplantıya, TBMM başkanvekilleri, katip üyeler ve idare amirlerinin oluşturduğu divan üyeleri katıldı.

Şentop, divan üyelerini, COVID-19'a karşı alınan önlemler hakkında bilgilendirdi.

Meclis Hastanesinde test üniteleri kuruldu

Mustafa Şentop, oturma düzeni değiştirilen Genel Kurulun sık sık havalandırıldığını, Meclis Hastanesinde test ünitelerinin kurulduğunu ve şüpheli vakalar için özel oda hazırlandığını belirtti.

Ziyaretçi yasağı devam ediyor

Meclis personelinin esnek çalışmaya geçtiğini ve bu süreçte servis imkanının çalışanlara sunulduğunu anlatan Şentop, TBMM'de ziyaretçi yasağının devam ettiğini dile getirdi.

Birçok seyahat ve program ertelendi

Şentop, milletvekillerinin bu kurala uyulmasında azami hassasiyet göstermesini istedi. Meclis takviminde yer alan birçok seyahat ve programın da ertelendiğini hatırlatan Şentop, ilerleyen dönemde gelişmelere göre bu çalışmaların tekrar değerlendirileceğini kaydetti.

Toplantıda, divan üyelerine, Meclis yerleşkesinde yapılan çalışmalar hakkında da bilgi verildi.