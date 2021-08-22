Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan haberi sosyal medya hesabından duyurdu.

Milli Eğitim Bakanlığına bağlı pansiyonlarda kalan öğrencilerin daha iyi hizmet alabilmeleri için personel sayısını artırma kararı aldıklarını belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Pansiyonlarımıza 5 bin 872 yeni aşçı ve yardımcı destek personeli alınacaktır" ifadelerini kullandı.