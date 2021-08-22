Haber Giriş: 22 Ağustos 2021 Pazar 13:07Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
MEB pansiyonlarına 5 bin 872 personel alınacak
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Milli Eğitim Bakanlığına bağlı pansiyonlara 5 bin 872 yeni aşçı ve yardımcı destek personeli alınacağını duyurdu.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan haberi sosyal medya hesabından duyurdu.
Milli Eğitim Bakanlığına bağlı pansiyonlarda kalan öğrencilerin daha iyi hizmet alabilmeleri için personel sayısını artırma kararı aldıklarını belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Pansiyonlarımıza 5 bin 872 yeni aşçı ve yardımcı destek personeli alınacaktır" ifadelerini kullandı.
Milli Eğitim Bakanlığımıza bağlı pansiyonlarda kalan öğrencilerimizin daha iyi hizmet alabilmeleri için personel sayısını artırma kararı aldık.— Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) August 22, 2021
Pansiyonlarımıza 5 bin 872 yeni aşçı ve yardımcı destek personeli alınacaktır. Hayırlı uğurlu olsun.
Etiketler: Milli Eğitim Bakanlığı Recep Tayyip Erdoğan
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