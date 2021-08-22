Takvim yaprakları 22 Ağustos 2019'u gösterirken Hacire Akar, Diyarbakır'da HDP il binasının kapısına dayandı evladını istedi. Akar'ın çocuğu dağa kaçırılamadan kurtarıldı.

Hacire Anne'nin yaktığı bu ateş, yüreği yanan birçok anne-babaya umut oldu. 3 Eylül 2019'da HDP il binası önüne yeni aileler gitti. 2 yılda eyleme 234 aile katıldı.

Ailelerin kararlı duruşu terör örgütü PKK'ya da büyük darbe vurdu.

"Örgütte büyük bir çöküntüye yol açtı"

Terör ve Güvenlik Uzmanı Coşkun Başbuğ, "Bölge halkından bir tepki gelmesi, kendi içinden böyle bir tepkiyi alması çok etkili olacaktı ve durdurmak için her yolu denediler. Örgütte büyük bir çöküntüye yol açtı. Artık bölge halkına sunacakları hiçbir argüman kalmadı" dedi.

31 aile evladına kavuştu

Bugüne kadar 31 ailenin çocuğu terör örgütünün pençesinden kurtarıldı.

İlk gün kararlılıkla evlat nöbetine başlayan Ayşegül Biçer de, kararlı duruşuyla evladına kavuşan annelerden biri oldu.

Ayşegül Biçer, "HDP bizim çocukları mezara gömerken zılgıtlarla gömüyordu, hayır biz bugün çocuğumuzu kazandığımızda zılgıtlarla ve davullarla kapılarına geldik" diye konuşmuştu.

Çocukları geri dönen aileler, destek vermeye devam ediyor

Çocukları geri dönen aileler de eyleme desteğini sürdürüyor. Hayriye Akyüz, "Kardeşim geldi diye ben bu eylemi sonlandırmayacağım. Tek bir evladımız orada kalmayana kadar mücadeleye devam edeceğim" diyerek, kardeşine kavuşsa da eylemini devam ettireceğini duyurmuştu.

Evlat mücadelesi, her kesimden büyük destek gördü. Terör örgütlerinin yıllardır kurmaya çalıştığı algı da yıkıldı.

"FETÖ-PKK iş birliği vardı"

Coşkun Başbuğ, "İçeride FETÖ-PKK iş birliği vardı ve ikisi karşılıklı rolleri paylaşarak bölgeyi karanlık bir sürece götürmek için ciddi atak peşindeydiler. Şimdi bu denklem bozuldu. Bozulunca da oradaki bölge halkının kafasında şu oluştu. Evet terörle mücadele yürütülebilecek bir süreçmiş ve başarılabilecek bir hadiseymiş. Biz bunu başardık" dedi.

Evlat nöbeti umutla devam ediyor

Ne HDP'lilerin hakaret ve tehditleri, ne de zorlu hava koşulları aileleri 2 yıldır evlat nöbetinden geri adım attıramadı.

Sadece Diyarbakır değil. Evlat nöbeti birçok ile de yayıldı. Ailelerin ortak umudu bir an önce evlatlarına kavuşmak.

