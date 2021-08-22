CHP Merkez Yönetim Kurulu toplantısında gündemin sıcak başlıkları ele alınacak.

Terörle mücadele, koronavirüste son dönemde tırmanışa geçen vaka sayısı, ekonomi ve eğitim başlıkları değerlendirilecek.

Konulara dair genel başkan yardımcılarının sunumları olacak.

Sel ve yangın bölgelerindeki son durum ele alınacak

Sel ve yangın bölgelerindeki son durum da toplantının gündem başlıkları arasında.

Genel başkan yardımcıları, milletvekilleri bölgedeki son duruma ilişkin bilgilendirme yapacak.

Belediye başkanlarının çalışmaları için de ayrı bir sunum gerçekleştirilecek.

Afganistan başlığı da masada

CHP yönetimi Afganistan'daki gelişmeleri de yakından takip ediyor. Avrupa Birliği ve NATO'dan gelen açıklamalar, Türk vatandaşlarının bölgeden tahliyesi,

Afganistan'dan bölgeye yayılan göç dalgası tüm yönleri ile ele alınacak.

CHP, Türk askerinin 1 Eylül tarihine kadar Afganistan'dan ayrılması gerektiğini savunuyor. Sürecin İran yönetimi ile görüşülerek sürdürülmesini istiyor.

Cumhuriyet Halk Partisi yönetimi Taliban ile görüşülmesine de karşı.

CHP bu konudaki tutumunu maddeler halinde açıklayacak.

