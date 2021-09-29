Haber Giriş: 29 Eylül 2021 Çarşamba 19:25Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
MEB, merkez ve taşra personelinin görev yeri belgelerini erişime açtı
Milli Eğitim Bakanlığı'nın merkez ve taşra teşkilatı personelinin görev yeri belgesi, e-Devlet üzerinden erişime açıldı.
Milli Eğitim Bakanlığı'nın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Bakanlığımızın merkez ve taşra teşkilatı personelinin görev yeri belgesi, e-Devlet üzerinden erişime açıldı." denildi.
Etiketler: Milli Eğitim Bakanlığı
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