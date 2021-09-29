Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Devlet Başkanlığı Resmi Konutu'nda bir araya geldi. Basına kapalı gerçekleşen görüşme 2 saat 45 dakika sürdü.

Görüşme sonrası Rusya'dan ayrılan Erdoğan, özel uçak "TC-TRK" ile saat 18.25'te Ankara'ya geldi.

Erdoğan'ı, Esenboğa Havalimanı'nda Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanı Metin Kıratlı, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, Ankara Valisi Vasip Şahin ve diğer ilgililer karşıladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile MİT Başkanı Hakan Fidan, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da Ankara'ya geldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Suriye ile ilişkili birlikte attığımız adımlar büyük önem arz ediyor. Oranın da barışı yine Türkiye ve Rusya ilişkilerine bağlı.https://t.co/PfMj9l3lpK pic.twitter.com/SreVMS80Dt — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) September 29, 2021

Erdoğan, Soçi ziyaretini değerlendirdi

Sosyal medya hesabından Rusya ziyaretini değerlendiren Erdoğan, "Mevkidaşım Putin ile verimli bir görüşme gerçekleştirerek Soçi'den ayrıldık." paylaşımında bulundu.

Erdoğan, paylaşımında Putin'le fotoğrafına da yer verdi.