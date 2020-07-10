Çocuklara komutlar veriyor, psikolojik baskı ve denetim altına alıyor. Sanal dünyada tehdidin yeni adı Mavi Bebek oyunu.

Oyunda anlık kamera görüntüleri paylaşılabiliyor. Ses efektleriyle çocuğun korkması sağlanıyor. Korkutulan ve manipüle edilen çocuğa da istenilenler yaptırılabiliyor.

Yeşilay Genel Başkan Vekili Dr. Mehmet Dinç, Mavi Bebek oyununa karşı ebeveynleri uyarıyor.

"Oyun dendiğinde zararı az görülüyor, minimize ediliyor. Sanki aslında çok da problemli değilmiş gibi görülüyor. Halbuki baktığımızda çocuklarımızın ve gençlerimizin canlarına kastetmelerine kadar gidebilen bir tehlike söz konusu. Ben buna aşamalı cinayet planı diyorum.

İnsanı psikolojik olarak etkisi altına bırakıyor, kendisi ya da annesinin kişisel bilgilerine ulaşıp oradan hırsızlığa gidebilen bir durum söz konusu olabiliyor."

Ailelere büyük sorumluluk düşüyor

Uzmanlara göre, sanal ortamdaki tehditlere karşı ailelere büyük sorumluluk düşüyor. Dijital ortamdaki düzenlemelerden önce çocuğun sosyal dünyasının düzenlenmesi gerekiyor.

"Gerçek hayatta çocuklarımızın hayatını ne kadar zenginleştirebilirsek, sağlıklı ortamda ilişkilerini ne kadar artırabilirsek, ne kadar renklendirebilirsek, o kadar çocuklarımızı ve gençlerimizi dijital dünyanın bu tuzaklarından korumuş olacağız."

İkinci aşamada ise internet ortamının denetlenmesi geliyor. Ebeveynlerin dijital okuryazarlık öğrenmesi önemli. Çocukları denetim altında tutmak için gerekirse bilgisayar veya telefona çocuk koruyucu uygulamalar indirilmesi öneriliyor.