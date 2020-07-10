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Devlet Bahçeli partisinin belediye başkanlarıyla buluşacak
[Fotoğraf: AA]
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin yetkili kurullarıyla toplantılarını sürdürüyor. Bahçeli yarın partisinin belediye başkanlarıyla bir araya gelecek.
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli bir yıl aradan sonra belediye başkanlarıyla Başkent'te buluşuyor.
MHP'nin 233 belediye başkanı Genel Merkez'de yapılacak toplantıya katılacak. Devlet Bahçeli, koronavirüsle mücadele, ekonomi, dış politika, terörle mücadele, MHP'nin Meclis çalışmaları ile ilgili değerlendirme yapacak.
MHP'nin 13'üncü Olağan Büyük Kurultay çalışmalarını anlatacak.
MHP Lideri, belediye başkanlarına Cumhur İttifakı ile ilgili de değerlendirme yapacak. Başkanlardan, AK Partili belediyelerle uyum içinde çalışılmasını, ittifakı zedeleyici söylemlerden kaçınılmasını isteyecek.
Toplantı sonrası belediye başkanlarından seçildiği günden bu yana yerine getirdiği vaatlerini, çalışmalarını anlatan rapor istenecek.
Etiketler: devlet bahçeli kongre KurultaySon Güncelleme: 10 Temmuz 2020 Cuma 15:29
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