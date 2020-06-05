Türkiye'de normalleşme süreci devam ediyor. Bu süreçte dikkat edilmesi gerekenlerin başında ise maske, mesafe ve temizlik geliyor.

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın her daim vurguladığı yeni normalin sağlık ve huzurla inşa edileceğini vurguladı.

Maske, mesafe ve temizliğin önemini anlatan bir logo da paylaşan Altun, "Bir süre sosyal hayatımızı kontrollü şekilde sürdüreceğiz. Buna mecburuz. Maske mesafe ve temizlik, kontrollü sosyal hayatımızın temel esaslarından olmalı" sözlerini kullandı.