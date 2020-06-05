Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabı Twitter'dan açıklama yaptı.

Dışarı çıkarken risk almamak için mutlaka maske takılması gerektiğini hatırlatan Bakan Koca, "Koronavirüs solunum yoluyla bulaşır. Dışarı çıkarken, risk almamak için, maske takmalısınız. Maskeyi, kuralına uygun olarak, ağız ve burunu tamamen kapatacak şekilde kullanın" dedi.

KORONAVİRÜS, SOLUNUM YOLUYLA BULAŞIR. Dışarı çıkarken, risk almamak için, maske takmalısınız. Maskeyi, kuralına uygun olarak, ağız ve burunu tamamen kapatacak şekilde kullanın. Ama tek başına maske yetmez. Virüse 1,5 metreden daha yakınsanız, maskeli de, maskesiz de hedefsiniz. pic.twitter.com/OjIOS8zIJc — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) June 5, 2020

Sosyal mesafe kuralına da hatırlatmada bulunan Bakan Koca, "Tek başına maske yetmez. Virüse 1,5 metreden daha yakınsanız, maskeli de, maskesiz de hedefsiniz" açıklamasını yaptı.