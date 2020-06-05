Haber Giriş: Kaynak: AA
Borsa İstanbul tarihinin en uzun soluklu yükselişi
Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak, "Borsa İstanbul tarihinde ilk kez 13 gün kesintisiz artarak tarihinin en uzun soluklu yükselişini gerçekleştirdi" dedi.
Bakan Albayrak, "Türkiye ekonomisine ve varlıklarına geçmişte olduğu gibi bugün de güvenenler kazanıyor, büyük hedeflerimize tüm paydaşlarımızla ulaşacağımıza inancımız tamdır" dedi.
Ayrıntılar geliyor...
Sıradaki Haber
Çiftçilere 374 milyon lira destek ödemesi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz