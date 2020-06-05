BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 484,91 puan artarken, toplam işlem hacmi 11,9 milyar lira olarak gerçekleşti.

Bankacılık endeksi yüzde 1,21 ve holding endeksi yüzde 0,67 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 2,40 ile iletişim, en çok gerileyen ise yüzde yüzde 3,33 ile spor oldu.

Tarihte aralıksız en uzun soluklu çıkış

3 ayın en yüksek kapanışını gerçekleştiren BIST 100 endeksi, 15 Mayıs'ta başlayan ve bugüne kadar devam eden 13 günlük yükseliş rallisi ile tarihinde aralıksız en uzun soluklu çıkışını gerçekleştirdi. Endeksin bundan önceki en uzun günlük yükseliş serisi 12 gün ile 1993'te gerçekleşmişti.

Analistler, bugün uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody's'in Türkiye değerlendirmesinin, piyasalar kapandıktan sonra yayımlanmasının beklendiğini belirterek, Moody's'in son değerlendirmesinde Türkiye'nin kredi notunu "B1", görünümü ise "negatif" olarak belirlediğini anımsattı.

Haftaya yurt içinde ödemeler dengesi istatistikleri ve iş gücü istatistikleri, yurt dışında ise ABD Merkez Bankası faiz kararı başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini ifade eden analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 109.500 üzerinde kalıcılık sağlanması durumunda 111.600 direncinin gündeme geleceğini ifade etti.