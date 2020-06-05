Ambalaj Sanayicileri Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Zeki Sarıbekir, geri dönüşümde hala yüzde 50’ler seviyesinde olunduğunu belirtti.

Sarıbekir, "Ambalajlar çöp değil, tam tersine ekonomi yaratan malzemelerdir. Çevre sorunlarına karşı kamuoyunun dikkatini çekmek açısından 5 Haziran Dünya Çevre Günü ve Çevre Haftası daha temiz ve daha verimli dünya için kritik öneme sahip." değerlendirmesinde bulundu.

Sarıbekir, ambalajın ürünlerin hijyenik kalmasını sağladığını, ambalaj olmadan ürünlerin satılamayacağını ve sevk edilemeyeceğini kaydetti.

Hiçbir ambalajın çöp olmadığını belirten Sarıbekir, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Ambalajların yarattığı katma değerle ülkemizin cari açığına pozitif katkıda bulunan ender sektörler arasında yer alıyoruz. Ambalajlar çöp değildir ve ambalajın geri dönüşümü çevreye yük değildir. Tam tersine, ambalajlar ekonomi yaratan malzemelerdir. Döngüsel ekonomiye katkının ve sıfır atık yaklaşımının devamı için geri dönüşüm en önemli yapı taşıdır. Ambalaj atığının geri dönüşümüyle ülkemiz ekonomisine ve çevreye katkıda bulunuyoruz."

"Ambalajlı gıdalar insan ömrü ortalamasını uzatıyor"

Ambalajlı gıdaların insan ömrü ortalamasını uzattığının da altını çizen Sarıbekir, "ASD olarak gıda ve içeceklerin ambalaja girmesiyle insan ömrü ortalamasının uzamış olduğuna inanıyoruz. Her zaman söylediğimiz gibi satın aldığınız ürünün ambalajı o ürünün güvencesidir. Satın aldığımız ürünlerin içeriğine, miktarına, son kullanma tarihine, üreticisinin adına ve adresine ambalajın üzerindeki bilgilerden ulaşılıyor." dedi.

Sarıbekir, ambalaj üretiminde iki önemli noktanın büyük önem taşıdığını kaydederek, bunların sürdürülebilirlik ve çevre olduğunu belirtti.

Özellikle sürdürülebilirlik çerçevesinde dünyanın sıfır atık yönetimi ve geri dönüşüme odaklandığını belirten Sarıbekir, şunları kaydetti:

"Bugün 1 alüminyum içecek kutusunu geri dönüştürdüğümüzde bir televizyonu üç saat çalıştıracak enerjiyi kazanmış oluyoruz. Ya da 1 ton kağıdı geri dönüştürerek 17 ağacı kesilmekten koruyoruz. 1 ton plastiğin geri dönüşümü ile saatte 5774 kw elektrik enerjisi tasarruf edilmiş olunuyor. Yeni cam ambalaj üretiminde geri dönüştürülmüş cam kullanarak büyük ölçüde enerji tasarrufu sağlanabilir. Türkiye’de atık yönetimi ve geri dönüşüm sektörü yaklaşık 37,85 milyar TL'lik bir pazar haline gelmiş durumda.

Türkiye'de de geri dönüşümün ileri seviyelere çıkarılması amacıyla tüketicileri bilgilendirmek ve onların geri dönüşüme katkıda bulunmalarını sağlamak için çeşitli çalışmalar yürütüyoruz. Ayrıca, geleceğimizin güvencesi çocuklara yönelik hazırladığımız ‘Ambalaj ve Çevre Hakkında Bilmemiz Gerekenler’ adlı kitapçıkları da okullarda ücretsiz olarak çocuklarımıza veriyoruz. Bugüne kadar toplam 170 bin adetlik bir baskı yaptık ve ülke genelinde dağıtımına devam ettik."