Çok Bulutlu 25.4ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Gündem
TRT Haber 22.05.2025 13:37

Marmara'da müsilaj denetimleri sürüyor

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Bursa'daki 376 sanayi ve 91 atık su arıtma tesisinde denetim başlattı.

Marmara'da müsilaj denetimleri sürüyor

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un, Marmara Denizi'nde yeniden ortaya çıkan müsilaj tehdidi ve kirlilikte gündeme gelen Nilüfer Çayı, Gemlik Körfezi ve İznik Gölü'nde helikopterle yaptığı inceleme sonrasında Bursa'da denetim başlatıldığı belirtildi.

 

376 sanayi ve 91 atık su arıtma tesisinde denetim başlatıldı

Bakanlığın merkez teşkilatından 2'si Mobil Su ve Atık su Analiz Laboratuvarı olmak üzere 8 çevre laboratuvarı ve 35 denetim personelinin kentte sevk edildiği kaydedilen açıklamada, Bursa'daki 376 sanayi tesisi ile 55'i Marmara Denizi Hidrolojik Havzası'nda olmak üzere toplam 91 atık su arıtma tesisinin denetim kapsamına alındığı bildirildi.

Marmara'da müsilaj denetimleri sürüyor

Açıklamada, sanayi tesislerinin baca gazı emisyon değerleri ölçülürken, atık su arıtma tesisleri çıkışlarından ise su numuneleri alındığı aktarıldı.

Öte yandan çevre denetim ekiplerince bu yıl ocak ayında Marmara Denizine kıyısı bulunan Balıkesir, Çanakkale, Yalova, Bursa, Kocaeli, İstanbul ve Tekirdağ'da atık su üreten 447 tesis denetledi. 360 tesisten alınan atık su numunelerinin 62'sinin "Mevzuatta belirtilen sınır değerlerin üzerinde" olduğu, 11 belediye ve işletmeden kaynaklanan atık suların ise arıtılmadan deşarj edildiği tespit edildi.

Marmara'da müsilaj denetimleri sürüyor

Açıklamada, Bakan Kurum'un geçen hafta Bursa Ticaret ve Sanayi Odası'nın (BTSO) 2. Uludağ Çevre Forumu'nda konuyla alakalı, "Marmara Denizi'nde yeniden ortaya çıkan müsilaj tehdidine karşı 22 maddelik Marmara Denizi Koruma Eylem Planı'na sadık kalınması, ileri biyolojik atık su arıtma tesislerinin bir an önce tamamlanması gerektiğine" ilişkin sözlerine yer verildi.

ETİKETLER
Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Denetim Marmara Denizi Murat Kurum Müsilaj
Sıradaki Haber
Orman yangınlarıyla mücadelede 146 hava aracı görev yapacak
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
14:13
Kacır: Türkiye'nin yapay zeka yolculuğunu stratejik bir vizyonla şekillendiriyoruz
14:06
Bakan Göktaş: Aile sadece geçmişin değil sağlıklı bir geleceğin de teminatı
13:58
Türk Kızılay ihtiyaç sahiplerine yıl boyunca kurban eti ulaştıracak
13:54
Bakan Bayraktar: Suriye'ye gaz ihracatı kısa sürede başlayacak
13:53
"Marmaris'te mesire alanı için yüzlerce çam kesildiği" iddiasına yalanlama
13:42
Fransız öğretmen, öldürülen Filistinliler için sınıfta saygı duruşu yapıldığı için görevden uzaklaştırıldı
Türk Kızılay ihtiyaç sahiplerine yıl boyunca kurban eti ulaştıracak
Türk Kızılay ihtiyaç sahiplerine yıl boyunca kurban eti ulaştıracak
FOTO FOKUS
Sesli medya dünyasına TRT Akademi ile adım atın
Sesli medya dünyasına TRT Akademi ile adım atın
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ