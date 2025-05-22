Marmara'da müsilaj denetimleri sürüyor

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un, Marmara Denizi'nde yeniden ortaya çıkan müsilaj tehdidi ve kirlilikte gündeme gelen Nilüfer Çayı, Gemlik Körfezi ve İznik Gölü'nde helikopterle yaptığı inceleme sonrasında Bursa'da denetim başlatıldığı belirtildi.

376 sanayi ve 91 atık su arıtma tesisinde denetim başlatıldı

Bakanlığın merkez teşkilatından 2'si Mobil Su ve Atık su Analiz Laboratuvarı olmak üzere 8 çevre laboratuvarı ve 35 denetim personelinin kentte sevk edildiği kaydedilen açıklamada, Bursa'daki 376 sanayi tesisi ile 55'i Marmara Denizi Hidrolojik Havzası'nda olmak üzere toplam 91 atık su arıtma tesisinin denetim kapsamına alındığı bildirildi.

Açıklamada, sanayi tesislerinin baca gazı emisyon değerleri ölçülürken, atık su arıtma tesisleri çıkışlarından ise su numuneleri alındığı aktarıldı.

Öte yandan çevre denetim ekiplerince bu yıl ocak ayında Marmara Denizine kıyısı bulunan Balıkesir, Çanakkale, Yalova, Bursa, Kocaeli, İstanbul ve Tekirdağ'da atık su üreten 447 tesis denetledi. 360 tesisten alınan atık su numunelerinin 62'sinin "Mevzuatta belirtilen sınır değerlerin üzerinde" olduğu, 11 belediye ve işletmeden kaynaklanan atık suların ise arıtılmadan deşarj edildiği tespit edildi.

Açıklamada, Bakan Kurum'un geçen hafta Bursa Ticaret ve Sanayi Odası'nın (BTSO) 2. Uludağ Çevre Forumu'nda konuyla alakalı, "Marmara Denizi'nde yeniden ortaya çıkan müsilaj tehdidine karşı 22 maddelik Marmara Denizi Koruma Eylem Planı'na sadık kalınması, ileri biyolojik atık su arıtma tesislerinin bir an önce tamamlanması gerektiğine" ilişkin sözlerine yer verildi.