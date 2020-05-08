Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 4 Mayıs'ta yapılan kabine toplantısında salgınla mücadelede normalleşme süreci ile ilgili yol haritası belirlenmişti. Bu kapsamda alınan kararlar çerçevesinde cerrahi maskelerin ücretli olarak market, eczane, medikal mağazalarda ve online platformalarda satılması mümkün hale gelmişti.

Cerrahi maskede tavan fiyat, 1 lira olarak belirlendi. Eczane ve marketlerin yanısıra internet üzerinden de maske satılacak.

Marketlerde ise cerrahi maske satışına bugün İstanbul'da başlandı.

50'li paketlerde satılmaya başlanan maskeler gelecek haftadan itibaren 10'lu pakette de satışa sunulacak.

Cerrahi maskeyi 1 liranın üzerinde satanlara "fahiş fiyat" yaptırımı uygulanacak.

Fiyat ve satış koşulları Sağlık Bakanlığı, Ticaret Bakanlığı ve Türkiye İlaç ve Tıbbi cihaz Kurumu tarafından denetlenecek.

Sonrasında büyükşehirler başta olmak üzere bütün illerdeki marketlerde maske satılabilecek.