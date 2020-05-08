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Türkiye'den Ukrayna'ya tıbbı malzeme yardımı
[Fotoğraf: MSB]
Milli Savunma Bakanlığı, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın talimatıyla hazırlanan, COVID-19'la mücadelede kullanılacak tıbbi yardım malzemelerinin Ukrayna’ya gönderildiğini açıkladı.
Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatları üzerine Bakanlık tarafından tıbbi yardım malzemeleri hazırlandı.
Yeni tip koronavirüsle (COVID-19) mücadelede kullanılmak üzere hazırlanan malzemeler uçakla Ukrayna'ya gönderildi.
Cumhurbaşkanımız Sn. Erdoğan’ın talimatlarıyla Bakanlığımız tarafından hazırlanan ve #COVID19 ile mücadelede kullanılacak olan tıbbi yardım malzemeleri Ukrayna’ya gönderildi.#MSB #TSK pic.twitter.com/IfvUEauaW4— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) May 8, 2020
Etiketler: milli savunma bakanlığı Ukrayna tıbbi yardım covid 19Son Güncelleme: 8 Mayıs 2020 Cuma 12:59
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