Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatları üzerine Bakanlık tarafından tıbbi yardım malzemeleri hazırlandı.

Yeni tip koronavirüsle (COVID-19) mücadelede kullanılmak üzere hazırlanan malzemeler uçakla Ukrayna'ya gönderildi.