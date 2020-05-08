YTB'den yapılan yazılı açıklamaya göre, proje kapsamında Avusturya’nın Vorarlberg ve Tirol eyaletlerinde UID Bregenz Derneğince salgın nedeniyle mağdur olan vatandaşlar için yardım kolileri hazırlandı.

Gıda ve hijyen malzemelerinden oluşan 400 yardım kolisi, iki eyaletteki yardıma muhtaç kişilere ulaştırılacak.

YTB, dünya çapında başlattığı “Diaspora Covid-19 Destek ve İşbirliği Programı” ile yurt dışında yaşayan Türk vatandaşları ve onların kurdukları sivil toplum kuruluşları (STK) aracılığıyla ihtiyaç sahiplerine yardım ediyor.

Sağlık personeli ve yaşlı bakımevlerine de moral ziyaretleri gerçekleştiriliyor.

Ramazan ayı boyunca ise iftar ve sahurluk kumanyalar hazırlanarak dağıtımı yapılıyor.

Dernek yetkilileri desteklerinden dolayı YTB’ye teşekkür ederken, hangi dinden ve ırktan olursa olsun yardırma muhtaç insanların derneğe bildirilmesini istedi.