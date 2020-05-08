Covid-19'dan hem korunmaya hem de tedaviye yönelik aşı ve ilaç geliştirme çalışmaları birçok ülkede yürütülüyor.

Koçak Farma Genel Müdür Yardımcısı Cem Koçak yaptığı açıklamada, dünyada henüz Covid-19 tedavisinde sadece bu virüse etkili olarak geliştirilen bir ilaç bulunmadığını ancak çalışmaların çok hızlı bir şekilde sürdüğünü söyledi.

Türkiye'nin de Covid-19 tedavisinde kullanılan ilaçların yerli üretimi ve yeni ilaç geliştirilmesine yönelik yerli firmalarca yürütülen Ar-Ge faaliyetlerine destek verdiğini vurgulayan Koçak, şu an için "hidroksiklorin" etken maddeli sıtma ilacının koronavirüs tedavisinde kullanılmasından başarılı sonuçlar elde edildiğini anlattı.

"Ürünümüzün ruhsatını aldık"

Kullanımdaki ilacın yabancı bir firmaya ait olduğunu aktaran Koçak, "Yerli üretim için harekete geçtik. Hem ülkemizdeki ilaç ihtiyacını karşılamak hem ülke ekonomisine katma değer sağlamak için yola çıktık ve çalışmalarımıza başladık. Çalışmalar sonucunda geçtiğimiz günlerde Covid-19 tedavisinde kullanılan 'Hidroksiklorokin sülfat' etken madde içeriğine sahip ürünümüzün ruhsatını aldık." diye konuştu.

Firma olarak Türkiye'nin Covid-19 mücadelesinde ilaç ve serum ihtiyacını karşılamayı sürdürdüklerini dile getiren Koçak, "Son olarak Covid-19 Pandemisi Tedavi Algoritması'nda yer alan, jenerik yerli üretim hidroksiklorokin sülfat etken maddeli 200 miligram tablet şeklindeki ilacın ruhsatını aldık. İlk üretim yapılarak Türk tıbbının kullanımına sunuldu."

Koçak, "Halihazırda Covid-19 Pandemisi Tedavi Algoritması'nda yer alan iki ayrı ilaç, hidroksiklorokin sülfat ve azitromisin etken maddeli ilaçlarımızın üretimini sürdürüyoruz, favipravir etken maddeli ilacımız ve aşı üretimi için çalışmalarımıza da devam ediyoruz." ifadelerini kullandı.

İlaç, yüksek öncelik verilerek ruhsatlandırıldı

Sağlık Bakanlığı Tıbbi Cihaz ve İlaç Kurumundan alınan bilgiye göre, Bakanlık tarafından söz konusu ilaca yüksek öncelik verilerek ruhsatlandırıldı ve satış izni verildi.

Jenerik ilaç nedir?

Jenerik ilaç, orijinal bir ilaca eşdeğer bir alternatif olan ilaç anlamına gelmektedir.

Jenerik ilaçlar, orijinal marka ürünlerle aynı aktif bileşenleri içerir ve orijinalleriyle aynı kuvvetlerde ve dozaj formlarında bulunur.