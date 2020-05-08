Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, ücretsiz izin desteği ödemelerinin bugün başlayacağını duyurdu.

Bakan Selçuk destek ödemelerine ilişkin şu bilgileri paylaştı;

"Ücretsiz izin desteğinde şu ana kadar 700 bini aştı başvurularımız. Nakdi ücret desteğini de başlatıyoruz. Firmaların girişiyle orantılı olarak başvurular geliyor, biz belli bir miktarı yarın ödeyeceğiz, pazartesi, salı ödeyeceklerimiz olacak. Peyderpey ödenecek. Kısa çalışmada 3 milyon değerlendirmeye ulaşmış durumdayız. 2,5 milyon çalışanımıza ödemeleri gerçekleşti. Dolayısıyla zamanlama açısından bu kadar büyük kapsamdaki başvuruya rağmen zamanlamalar da hiçbir sekteye uğratmadık."

Selçuk, "Üç ay sürelik işten çıkarma yasağı uzatılır mı veya normalleşme gereği bu süre daha erkene çekilir mi?" sorusuna, "Şu anda kanunen üç ay uzattık zaten, daha fazla uzatılması Cumhurbaşkanımızın yetkisi dahilinde." sözleriyle yanıt verdi.

Normalleşme sürecinde Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'la birlikte süreci, istihdam rakamlarını takip ettiklerini vurgulayan Selçuk, bu süreç boyunca çalışanları koruyacaklarının altını çizdi.