Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, huzurevleri, yaşlı bakım ve rehabilitasyon merkezleri ile engellilerin kaldığı bakım merkezlerinde, COVID-19 salgını sürecinde, yaşlı ve engellilerin sağlığının korunması için sıkı önlemler uygulanıyor.

Kuruluşlara ziyaret yasağı bulunmakla birlikte personelin giriş çıkışları da gerekli sağlık taramaları yapılarak gerçekleştiriliyor.

Bakanlık bu nedenle, 10 Mayıs Pazar günü kutlanacak Anneler Günü ve 23-24-25 Mayıs’ta kutlanacak Ramazan Bayramı dolayısıyla huzurevleri ile engelli bakım merkezlerine yönelik ziyaret taleplerinin kabul edilmeyeceğini belirtti.

Ayrıca virüs taşıma ihtimali göz önünde bulundurularak hediye ve çiçek gibi ürünlerin de kuruluşlara gönderilmemesi istendi.

Huzurevleri dijital ziyaretlere açık olacak

Yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Büyüklerimizin yakınlarının ve ailelerinin ve belirlenen kurallara gereken özeni göstereceğine inanıyor, milletimizin kuruluşlarımızda kalan yaşlılarımızı ve yakınlarını dijital ortamda görüntülü arayarak sürece destek vereceğini düşünüyoruz.

Sayın Bakanımız Zehra Zümrüt Selçuk’un da ifade ettiği üzere; 'Huzurevlerimiz bu bayram, fiziki ziyaretlere kapalı; dijital ziyaretlere açık olacak.'"