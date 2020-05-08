Büyük bir emekle ve alın teri dökerek, salgında en ön safta çalışıyorlar. Koronavirüsün yayılmasının engellenmesinde onların da payı çok büyük. Dur durak bilmeden, hastanede tek bir nokta bırakmadan temizlik yapıyorlar.

Yoğun bakım ünitelerinden, hasta odalarına kadar her yerde onlar var

Kimsenin dokunmak istemediği yerlere dokunuyor, girmek istemediği alanlara giriyorlar. Temizlik personelleri, yoğun bakımlarda servislerde ellerinde paspaslar ve temizlik bezleri ile görülebilen her yeri tek tek temizliyor.

TRT Haber, İstanbul Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi temizlik personeline mikrofon uzattı, yaşadıkları zorlukları sordu.

Temizlik personeli de aylardır ailelerinden uzak

42 yaşındaki Saltanat Korkmaz, 17 senedir temizlik personeli olarak çalışıyor ve 4 çocuk annesi:

"Salgın öncesi tabi bu temizlik araları daha azdı. Günde 5 defa yaptığımızı şimdi 25 defa yapıyoruz. Temas olduğu için özellikle izole ediyor etmeye çalışıyorum. Sürekli acaba değdi mi değmedi mi diye her hastanın peşinde neredeyse bir eleman dönüyor, temizlik yapıyor. Bedenen çok daha yoruluyoruz."

En zoru ise 2 aydır uzak kaldığı çocuklarına duyduğu özlem...

(Özlediniz mi?) "Özlenmez mi? Bir annesiniz, 5 yaşında küçük bir çocuğum var ve her gün görüntülü arıyor beni. Anne korona ne zaman bitecek vaka sayınız kaç demeye başladı. Sosyal medyadan uzak tutmaya çalışıyoruz yanlış izlenim almasınlar diye. Ama özlemini dile getiriyor. 'Anne dokunmayacağım sana' diyor. 'Bir kez göreyim' diyor.”

COVID-19 ile ilgili alanlarda çalışan temizlik personeli her seferinde koruyucu beyaz tulumu giyip çıkarmak zorunda kalıyor. Bu işlemi gün içerisinde 4-5 defa tekrarlıyorlar.

Her biri farklı bir alandan sorumlu.

Sevdikleri burnunda tütüyor

Yıldırım Atabey de aynı hastanede COVID-19 testlerinin yapıldığı laboratuvarda çalışıyor. 30 yaşında ve 4 yıldır bu işi yapıyor.

"COVID-19 laboratuvarında bilindiği gibi test yapılıyor. Biz de gereken tıbbı malzemeleri hazırlıyoruz, içerde steril bir alan oluşturmak için temizliğimizi yapıyoruz“

O da bir aydır otelde kalıyor. Görüşemediği sevdikleri onun da burnunda tütüyor.

“Ailemi bir aydır görmüyorum. Çok özledim tabi. Anneme buradan da selamlar.“

"Biz burada klinik desteğiz"

İki çocuk babası Ayhan Aslan ise 40 yaşında. 5 yıldır aynı hastanede görev yapıyor.

"Biz burada klinik desteğiz. Hemşirelere hemşire yardımcılığı yapıyoruz, yeri geliyor cihazların temizliğini yapıyoruz, yeri geliyor hasta bakımlarında elimizden geldiğince hemşirelerimize yardımcı oluyoruz. Ne gerekiyorsa onu yapmaya çalışıyoruz.“

Onların tek isteği herkesin tedbirlere uyması ve salgının bir an önce son bulması.

"Kimse temas etmesin, herkes birbirinden uzak dursun, evlerinden çıkmasınlar. İnşallah Allahın izniyle kurtulacağız.“

Haber: Fatma Demir Turgut

Kamera: Volkan Tay