Haber Giriş: 15 Mart 2022 Salı 12:14Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
MSB kaynakları: Tahliyelerin en kısa zamanda başlaması bekleniyor
MSB Kaynakları: Rusya Savunma Bakanlığı ile yapılacak değerlendirme sonrası en kısa zamanda vatandaşlarımızın tahliyeleri bekleniyor.
Milli Savunma Bakanlığı kaynaklarının aktardığı bilgiye göre, Mariupol kentindeki Türklerin tahliyeleri konusunda Rusya Savunma Bakanlığı ile görüşmeler sürüyor.
Rus yetkililer,, yollardaki mayınların temizlendiğini bildirdi.
İnsani koridorların açılması ve otobüslerin şehre girişine yönelik çalışmalar ise sürüyor.
Kaynaklar, Rusya Savunma Bakanlığı'nın yapacağı güvenlik değerlendirmesinin durumuna göre, en kısa zamanda Mariupol’den tahliyelerin başlayacağını vurguladı.
Etiketler: Milli Savunma Bakanlığı Son Dakika
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