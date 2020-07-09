Yurt içinde ve sınır ötesinde güvenlik güçlerinin terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonları hız kesmeden devam ediyor.

Mardin İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin yapmış olduğu istihbari çalışmalar neticesinde, terör örgütü PKK mensuplarının sözde 'Stawre kırsalı' Mardin-Savur arasında bulunan asfalt yolu EYP ile tuzakladıklarının tespit edilmesi üzerine bölgeye PAMİT ekipleri sevk edildi.

[Fotoğraf: TRT Haber]

Bölgede yapılan incelemede 2 adet piknik tüpüne tuzaklanmış 10 kilogram EYP, 2 adet teneke içerisine tuzaklanmış ANFO(Amonyum Nitrat+Fuel Oil), 2 adet 12 volt Akü, 2 kg. Çivi, 4 adet pil düzeneği muhtelif uzunlukta Kablo ele geçirildi.

Delil niteliğindeki malzemeler muhafaza altına alınırken ele geçirilen diğer malzemeler PAMİT ekipleri tarafindan patlatılarak kullanılamaz hale getirildi.