Mardin'de teröristlerin tuzakladığı EYP ele geçirildi
Mardin'de düzenlenen operasyonda terör örgütü PKK'nın tuzakladığı 20 kilogramlık EYP jandarma ekipleri tarafından etkisiz hale getirildi.
Yurt içinde ve sınır ötesinde güvenlik güçlerinin terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonları hız kesmeden devam ediyor.
Mardin İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin yapmış olduğu istihbari çalışmalar neticesinde, terör örgütü PKK mensuplarının sözde 'Stawre kırsalı' Mardin-Savur arasında bulunan asfalt yolu EYP ile tuzakladıklarının tespit edilmesi üzerine bölgeye PAMİT ekipleri sevk edildi.
Bölgede yapılan incelemede 2 adet piknik tüpüne tuzaklanmış 10 kilogram EYP, 2 adet teneke içerisine tuzaklanmış ANFO(Amonyum Nitrat+Fuel Oil), 2 adet 12 volt Akü, 2 kg. Çivi, 4 adet pil düzeneği muhtelif uzunlukta Kablo ele geçirildi.
Delil niteliğindeki malzemeler muhafaza altına alınırken ele geçirilen diğer malzemeler PAMİT ekipleri tarafindan patlatılarak kullanılamaz hale getirildi.