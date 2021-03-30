Haber Giriş: 30 Mart 2021 Salı 15:15Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Mardin'de 6 terörist etkisiz hale getirildi
Eren-5 Operasyonu kapsamında, hava destekli düzenlenen operasyonda 6 terörist etkisiz hale getirildi.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Twitter hesabından Mardin'de 5 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
Soylu paylaşımında, "Eren-5 Operasyonu kapsamında Jandarma Özel Harekat ve Jandarma Komandolar, Hava Kuvvetleri destekli operasyonda terörist sayısını beş daha azalttı. Sizinle gurur duyuyoruz." dedi.
İçişleri Bakanlığı devam eden operasyonda 1 terörist daha etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
Böylece operasyonda etkisiz hale getirilen toplam terörist sayısı 6’ya yükseldi.
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