İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Twitter hesabından Mardin'de 5 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Soylu paylaşımında, "Eren-5 Operasyonu kapsamında Jandarma Özel Harekat ve Jandarma Komandolar, Hava Kuvvetleri destekli operasyonda terörist sayısını beş daha azalttı. Sizinle gurur duyuyoruz." dedi.

İçişleri Bakanlığı devam eden operasyonda 1 terörist daha etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Böylece operasyonda etkisiz hale getirilen toplam terörist sayısı 6’ya yükseldi.