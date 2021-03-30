Haber Giriş: 30 Mart 2021 Salı 15:16Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Amreyev ve Daems'i kabul etti
[Fotoğraf. AA]
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Türk Konseyi Genel Sekreteri Baghdad Amreyev'i ve Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi Başkanı Rik Daems'i kabul etti.
Türk Konseyi Devlet Başkanları Zirvesi, yarın video konferans yöntemiyle gerçekleştirilecek.
Zirveye Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da katılması bekleniyor.
Erdoğan, yarınki zirve öncesinde Türk Konseyi Genel Sekreteri Baghdad Amreyev ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde bir araya geldi.
Erdoğan, AKPM Başkanı Daems'i ağırladı
Cumhurbaşkanı, daha sonra Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi Başkanı Rik Daems'i kabul etti.
[Fotoğraf: AA]
Kabulde, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Mustafa Şentop da hazır bulundu.
İki kabul de basına kapalı gerçekleşti.
Etiketler: Cumhurbaşkanlığı Recep Tayyip Erdoğan
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