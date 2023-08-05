Açık 34.7ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Gündem
TRT Haber 05.08.2023 13:49

Mardin'de 3 terörist etkisiz hale getirildi

Mardin'in Nusaybin ilçesinde gerçekleştirilen Şehit Jandarma Astsubay Üstçavuş Mehmet Gündüz Operasyonu kapsamında 3 terörist silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, operasyonu sosyal medya hesabından duyurdu.

Mardin İl Jandarma Komutanlığı'nın yaptığı istihbari çalışmalar neticesinde Nusaybin ilçesi BAGOK kırsalında J-SİHA ile tespit edilen teröristler, dün Hava Kuvvetleri Komutanlığı'na bağlı F-16'lar ve ATAK helikopterleri ile ateş altına alındı.

Diyarbakır Jandarma Bölge Komutanlığı koordinesinde, Mardin İl Jandarma Komutanlığı tarafından icra edilen, jandarma özel harekat, komando ve güvenlik korucu timlerinin katıldığı Şehit Jandarma Astsubay Üstçavuş Mehmet Gündüz operasyonu kapsamında, bu sabah 3 terörist silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildi.

Ayrıntılar geliyor...

ETİKETLER
Ali Yerlikaya İçişleri Bakanlığı Mardin Terörle Mücadele
Sıradaki Haber
KVKK'dan 'ürün tanıtımı için çekilen fotoğrafların paylaşımı'na ilişkin karar
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
15:12
Veliefendi Hipodromu'nun kundakçısı eski seyis çıktı
14:54
Kur'an-ı Kerim'e yönelik provokasyonların ardından İsveç, İslam ülkeleriyle ilişkilerini geliştirmek istiyor
14:46
İstanbul'da bir kişi yürüyen merdivene sıkıştı
14:47
İlk deniz üstü RES için aday YEKA'lar belirlendi
14:35
Türkiye'nin kiraz ihracatı 205 milyon dolara ulaştı
14:20
Denizli'de aşırı sıcaklar asfaltı eritti
Antalya'da aşırı nem bunaltıyor
Antalya'da aşırı nem bunaltıyor
FOTO FOKUS
İstanbul'da yol çöktü: Çevredekiler dairelerini tahliye etti
İstanbul'da yol çöktü: Çevredekiler dairelerini tahliye etti
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ