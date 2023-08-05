Mardin'de 3 terörist etkisiz hale getirildi

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, operasyonu sosyal medya hesabından duyurdu.

Mardin İl Jandarma Komutanlığı'nın yaptığı istihbari çalışmalar neticesinde Nusaybin ilçesi BAGOK kırsalında J-SİHA ile tespit edilen teröristler, dün Hava Kuvvetleri Komutanlığı'na bağlı F-16'lar ve ATAK helikopterleri ile ateş altına alındı.

Diyarbakır Jandarma Bölge Komutanlığı koordinesinde, Mardin İl Jandarma Komutanlığı tarafından icra edilen, jandarma özel harekat, komando ve güvenlik korucu timlerinin katıldığı Şehit Jandarma Astsubay Üstçavuş Mehmet Gündüz operasyonu kapsamında, bu sabah 3 terörist silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildi.

3️⃣ TERÖRİST DAHA ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ❗️



Mardin İl Jandarma Komutanlığımızın yaptığı istihbari çalışmalar neticesinde Mardin-Nusaybin ilçesi BAGOK kırsalında J-SİHA ile tespit edilen teröristler, dün Hava Kuvvetleri Komutanlığımıza bağlı F-16’lar ve ATAK taarruz helikopterleri… pic.twitter.com/HBYBSHLIUn — Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) August 5, 2023

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