Asrın felaketi Kilis'i de vurdu: Konutların yapımı sürüyor

Türkiye büyük bir acıyla sarsıldı, ülke yasa boğuldu... Kahramanmaraş merkezli depremler hafızalarda derin izler bıraktı.

Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen illerden biri de Kilis oldu. Kentte yıkık, acil yıkılacak ve ağır hasarlı 2 bin 546 bina tespit edildi.

3 Mart'ta ilk kepçe vuruldu

Depremzedeler için hemen harekete geçildi. Evlerinden olan afetzedeler için geçici barınma alanları oluşturuldu. Ardından kurulan konteyner evlere aileler tek tek yerleştirildi, sıra kalıcı konutlara geldi. 3 Mart'ta ilk kepçe vuruldu.

Deprem felaketinden etkilenen iller arasında yer alan Kilis'te yıkılan veya ağır hasarlı evlerin yerine yaptırılacak olan ilk etapta 3 bin 361 konutun ihalesi yapıldı ve inşaata başlandı. Hızlı şekilde temelden itibaren yükselmeye başlayan konutlardan ilk olarak 645 daire aralık ayından itibaren teslim edilmeye başlanacak.

İlk etapta 645 konut yapılıyor

645 konutluk ilk etap 31 bloktan oluşacak. 381 daire 2+1, 264 daire ise 3+1 şeklinde tasarlandı. Konutların olduğu bölgeye 40'ı engelliler için 506 araçlık açık otopark yapılacak. Yaşam alanlarında sosyal donatılar da yer alacak.

Kalıcı konutların kısa sürede afetzedelere teslim edilmesi hedefleniyor.