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Gündem
AA 05.08.2023 10:03

KDK, depremde hasar gören okul pansiyonunun ücretinin iadesini tavsiye etti

Kamu Denetçiliği Kurumu (KDK), deprem nedeniyle paralı yatılı okula ait pansiyondan yararlanamadığı gerekçesiyle ödediği parayı geri isteyen ve bu talebi reddedilen öğrenciye, ücret iadesi yapılması yönünde tavsiye kararı verdi.

KDK, depremde hasar gören okul pansiyonunun ücretinin iadesini tavsiye etti

KDK'den yapılan açıklamaya göre, Düzce'de paralı yatılı öğrenim gören ve pansiyonda kalan lise öğrencisi, 23 Kasım 2022'de meydana gelen depremden 1 gün önce pansiyon ücretini ödedi.

Depremde konakladığı pansiyonun hasar görmesi üzerine başka okul ve pansiyona gönderilen öğrenci, ücret iadesi talep etti. Talebi idari kurum tarafından reddedilince öğrenci, KDK'ye başvurdu.

Başvuruyu inceleyen KDK, depremlerin hem idare hem de kişiler açısından öngörülemez ve olağan dışı durum olarak kabul edilmesi gerektiğini belirterek, ücret iadesi yapılması için Milli Eğitim Bakanlığı'na tavsiyede bulundu.

Kararda depremin "mücbir sebep" kabul edildiğine ve depremin etkilerinin azaltılması için idarelerin sorumluluklarının bulunduğu işaret edildi.

Başvuruya konu olayda, depremde hasar gören pansiyondan, eğitim-öğretime kapatıldığı için öğrencinin hizmet alamadığı belirtilerek, ödenen ücretin sosyal adaletin tesisi açısından başvurucuya iadesinin gerekli olduğu aktarıldı.

Tavsiye kararı sonrası Milli Eğitim Bakanlığı, başvurucuya ücret iadesi yaparak, bunu KDK'ye bildirdi.

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