Depremin yaraları sarılıyor: 6 ayda Adıyaman'da neler değişti?

5 bin 953 bina yerle bir oldu, binlerce kişi hayatını kaybetti. Asrın afetinin en çok etkilediği illerden biri oldu Adıyaman...

Kentte 2 binin üstünde acil yıkılacak, 20 binin üstünde de ağır hasarlı bina vardı.

Evsiz kalan depremzedeler için ilk etapta çadırkentler kuruldu. Hemen arkasından da konteyner evler için harekete geçildi.

Adıyaman Valisi Osman Varol, "Arama kurtarma çalışmaları ardından enkazların kaldırılması ve acil yıkılacak binaların yıkılmasıyla ilgili süreç tamamlandı. Şimdi orta vadede özellikle vatandaşlarımızın rahat geçici barınma alanlarına transferi, oralarda konforların artırılması ve bir taraftan da kalıcı konutların inşasıyla ilgili süreç devam ediyor" dedi.

Yaklaşık 90 bin depremzede konterner evlerde yaşıyor

Adıyaman'da 48 noktaya konteyner evler yerleştirildi. Kırsalda da 7 bin 875 konteyner ev kuruldu. 89 binden fazla depremzede konteyner evlerde yaşamını sürdürüyor.

Konteyner kentlerde yaşam alanlarının yanı sıra kreşler, halk eğitim merkezleri, kitap kafeler gibi birçok sosyal donatı da yer alıyor.

Vali Varol, "155 tane ticari ünite, 100'e yakın sosyal donatı alanları konteyner kentlerimizde çok kısa bir sürede oluşturduk. Çocuk parkları oluşturduk, eğitimle ilgili alanlar oluşturduk. Vatandaşımız kalıcı konutlarına geçene kadar konteyner kentlerde tamamen konfor içinde yaşasın istiyoruz” dedi.

Esnaf da felaketten ağır yara aldı

Kentte diğer illerin belediyelerinin de katkılarıyla esnaf için 9 çarşı kuruldu. Çarşılardaki konteyner ve prefabrik iş yerlerinde esnaf yeniden hizmet vermeye başladı.

Afetzedelere bir an önce kalıcı konutların yapılması için de harekete geçildi.

Adıyaman'da afetin hemen ardından kalıcı konutlar için zemin etütleri yapıldı. Belirlenen noktalarda hızla yükselmeye başlayan konutlar zemin+4 kat olacak şekilde inşa ediliyor.

Kent merkezindeki İndere ve Örenli mahallelerinde konutlar yapılıyor.

Örenli'de birçok blokun kaba inşaatı tamamlandı, örnek daire hazırlandı.

Haber: Burak Dündar

Kamera: Aykut Olgun

Kurgu: Mehmet Erdoğan