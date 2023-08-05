Açık 32.2ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Gündem
AA 05.08.2023 11:29

Deprem bölgesinde enkazlar yerini büyük boşluklara bıraktı

6 Şubat'taki depremlerinin büyük yıkıma neden olduğu Kahramanmaraş, Hatay, Malatya, Adıyaman ve Gaziantep'te çekilen yeni görüntülerde, belirgin boşluklar dikkati çekiyor.

Deprem bölgesinde enkazlar yerini büyük boşluklara bıraktı

Kahramanmaraş merkezli depremlerin üzerinden 6 ay geçti. Hatay, Malatya, Adıyaman ile Gaziantep'in Nurdağı ve İslahiye ilçelerinde, depremin hemen sonrasında çekilen görüntüler ile yeni görüntüler karşılaştırıldığında, kent merkezleri ve ilçelerdeki büyük boşluklar dikkati çekiyor.

Kahramanmaraş

Depremlerin merkez üssü Kahramanmaraş'ta 53 bin 35 bağımsız bölüm yıkık, acil yıkılması gereken ve ağır hasarlı, 57 bin 702 bağımsız bölüm ise orta hasarlı olarak kayıtlara geçti. 20 bin 461 iş yerinin de yıkık, acil yıkılması gereken ve ağır hasarlı olduğu belirlendi.

Deprem bölgesinde enkazlar yerini büyük boşluklara bıraktı

12 bin 659 kişinin hayatını kaybettiği kentte yıkık ve acil yıkılacak binaların enkaz kaldırma çalışmaları tamamlandı. Ağır hasarlı binaların yıkım ve enkaz kaldırma çalışmaları ise sürüyor.

Deprem bölgesinde enkazlar yerini büyük boşluklara bıraktı

Depremden en fazla etkilen Trabzon Caddesi, Azerbaycan, Zübeyde Hanım bulvarları ile Yeni Hükümet Caddesi ve Şazi Bey Mahallesi Hal Kavşağı'ndaki enkaz alanları dron ile görüntülendi.

Hatay

Hatay'da 6 Şubat'taki 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremler ile 20 Şubat'taki Defne merkezli 6,4 büyüklüğündeki sarsıntının ardından yürütülen hasar tespit çalışmalarında kentteki yıkımın boyutu ortaya çıktı.

Deprem bölgesinde enkazlar yerini büyük boşluklara bıraktı

Çalışmalar sonucu afette 13 bin 517 yıkık, 8 bin 162 acil yıkılması gereken ve 67 bin 346 ağır hasarlı yapı olduğu belirlendi.

Yıkık ve acil yıkılacak binaların enkazı kaldırılan kentte, ağır hasarlı binaları yıkma ve enkaz kaldırma çalışmaları devam ediyor.

Deprem bölgesinde enkazlar yerini büyük boşluklara bıraktı

Depremin ardından enkaz bulunan alanlar, molozların kaldırılmasının ardından yeniden görüntülendi.

Kent merkezinde, deprem sonrası yıkık binaların görüldüğü bölgelerde, enkazın kaldırılmasıyla büyük boşluklar oluşması dron ile "öncesi ve sonrası" şeklinde kaydedildi.

Malatya

Kahramanmaraş merkezli depremlerin en çok etkilediği iller arasında yer alan Malatya'da 421 bin 616 bağımsız bölümden 127 bin 293'ünün yıkık, acil yıkılacak, ağır ve orta hasarlı olduğu tespit edildi.

Deprem bölgesinde enkazlar yerini büyük boşluklara bıraktı

35 bin 680 ağır hasarlı binanın bulunduğu Malatya'da şu ana kadar ihalesi yapılan ağır hasarlı 29 bin 764 binadan 2 bin 690'ı yıkıldı.

"Asrın felaketi" olarak nitelenen depremlerde Malatya'da 20 bin civarında iş yeri yıkıldı, bazılarında da ağır hasar oluştu.

Deprem bölgesinde enkazlar yerini büyük boşluklara bıraktı

Şehirde ticaretin kalbi olarak nitelendirilen tarihi Şire Pazarı ve çevresi, Akpınar, Bakırcılar Çarşısı, Dabakhane Mahallesi, Niyazi Mısri, Emeksiz gibi bölgeler depremlerde ağır hasar görürdü.

Çekilen yeni görüntülerde, kentteki büyük boşluklar yıkımın etkisini gözler önüne serdi.

Adıyaman

Depremin etkilediği kentlerden olan Adıyaman'da 5 bin 953 bağımsız bölüm yıkılırken 20 bin 201 bağımsız bölüm ise ağır hasarlı olarak tespit edildi.

Deprem bölgesinde enkazlar yerini büyük boşluklara bıraktı

Ticarethanelerin de büyük zarar gördüğü kentte işletmelerin yüzde 70'i yıkık, acil yıkılması gereken ve ağır hasarlı olarak belirlendi.

Deprem bölgesinde enkazlar yerini büyük boşluklara bıraktı

Kentte, yıkık ve acil yıkılacak binaların enkaz kaldırma çalışmaları tamamlanırken, ağır hasarlı binaların yıkım ve enkaz kaldırma çalışmaları sürüyor.

İslahiye ve Nurdağı

Depremlerde Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde 2 bin 14, İshaliye ilçesinde 1433 olmak üzere kent genelinde 3 bin 919 kişi yaşamını yitirdi.

Deprem bölgesinde enkazlar yerini büyük boşluklara bıraktı

Gaziantep genelinde 4 bin 60 bina yıkılırken 21 binin üzerindeki bina ise acil yıkılacak, ağır ve orta hasarlı olarak tespit edildi.

Deprem bölgesinde enkazlar yerini büyük boşluklara bıraktı

En çok can kaybının yaşandığı ilçeler olan Nurdağı ve İslahiye'de depremin 6. ayında dron ile çekilen görüntülerdeki büyük boşluklar dikkati çekti.

ETİKETLER
Deprem Kahramanmaraş Hatay Gaziantep Malatya Adıyaman
Sıradaki Haber
Yakalanan kadın terörist, Mehmetçiği anlattı: Yaklaşımları çok farklıydı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
12:30
Evden çıkması için kiracısına 200 bin lira teklif etti
12:07
Ukrayna: Ruslar, patlamaların durmasını istiyorsa kara sularımızı terk etmeli
12:05
Depremzede çiftçilere 8,8 milyar liralık destek ödemesi yapıldı
11:55
Ticari amaçlı yüzme havuzları sıkı takip altında
11:57
Depremzede esnafa 4,1 milyar liralık kredi kullandırıldı
11:42
Hazine ve Maliye Bakanlığı deprem bölgesine desteğini sürdürüyor
Sıcaktan bunalanlar Karasu Nehri'nde rafting yaparak serinliyor
Sıcaktan bunalanlar Karasu Nehri'nde rafting yaparak serinliyor
FOTO FOKUS
Yakın Rotalar: Bilecik
Yakın Rotalar: Bilecik
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ