Gündem
TRT Haber-AA 10.03.2026 10:02

Manavgat Belediyesi soruşturmasında 36 kişi daha gözaltında

Antalya'da eski Manavgat Belediye Başkanı CHP'li Şükrü Sözen'in dönemine ait zimmet, irtikap ve rüşvet soruşturması kapsamında 36 şüpheli daha gözaltına alındı.

Manavgat Belediyesi soruşturmasında 36 kişi daha gözaltında

Manavgat Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen ve eski Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen ile kardeşi Fatih Sözen'in tutuklu bulunduğu soruşturma kapsamında Aydın, Antalya ve Manavgat'taki 36 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekipleri, belirlenen adreslere operasyon düzenleyerek aralarında eski belediye başkan yardımcısı, yapı kontrol müdürü, belediye çalışanları, müteahhitler, otel sahiplerinin bulunduğu 36 şüpheliyi gözaltına aldı.

Eski Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen ile kardeşi Fatih Sözen, "rüşvet", "zimmet" ve "ihaleye fesat karıştırma" suçlarından yürütülen soruşturma kapsamında 11 Eylül 2025'te tutuklanmış, Sözen kardeşlerin evlerindeki aramada yüklü miktarda para, ziynet eşyası ele geçirildiği belirtilmişti. Soruşturma kapsamında eski belediye başkan yardımcıları B.Ö. ve L.A'nın da aralarında bulunduğu 8 zanlı daha tutuklanmıştı. 2 Aralık 2025'te düzenlenen başka bir operasyonda gözaltına alınan 19 şüpheliden 3'ü tutuklanmıştı.

Öte yandan, Manavgat Belediyesine yönelik bir diğer soruşturmada, belediye başkanıyken tutuklanan ve görevden uzaklaştırılan Niyazi Nefi Kara'nın da aralarında olduğu 6'sı tutuklu 41 sanığın yargılanmasına başlanmıştı. Yargılama bugün üçüncü duruşmayla sürecek.

