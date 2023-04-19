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Gündem
AA 19.04.2023 16:33

'Malzemeler sağlamdı' savunması, bilirkişi raporuyla çöktü

Hatay'da, 72 kişiye mezar olan Erdoğan Premium City'e ilişkin soruşturmada, tutuklu bulunan yapı müteahhidinin avukatının "malzemeler sağlamdı" savunması, bilirkişi raporuyla çelişti.

'Malzemeler sağlamdı' savunması, bilirkişi raporuyla çöktü

Merkez Antakya ilçesi Odabaşı Mahallesi Uğur Mumcu Caddesi'ndeki 2017'de inşa edilen iki bloklu sitenin B bloğu, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerde yıkıldı.

Dükkan üstü 7 katın yer aldığı bloğun enkazında 72 kişi yaşamını yitirdi.

Erdoğan Premium City'nin tutuklanan yapı müteahhidi Uğur Keçecioğlu'nun avukatı savunmasında, bloğun alt katındaki bir firmanın kolon kestiği ve perde duvarlarını yıkarak klima borusu geçirdiğini iddia etti.

İnşaat mühendisliği alanından iki profesör ve bir de jeoloji mühendisini enkaz alanına getirdiklerini belirten avukat, bina demiri veya sarf malzemelerinin hiçbirinde problem olmadığının raporla sabitlendiğini ileri sürdü.

72 kişiye mezar olan sitenin müteahhidi: İnşaatla alakam yok, galericiyim
72 kişiye mezar olan sitenin müteahhidi: İnşaatla alakam yok, galericiyim

"Birinci sınıf kolon çıktı, donatılar da aynı şekilde sağlam çıktı"

Yıkılan binanın otoparkından karot aldırdıklarını anlatan avukat, şöyle devam etti:

"Birinci sınıf kolon çıktı, donatılar da aynı şekilde sağlam çıktı. Hatta oraya gelip karot örneği alan çalışanlar 'Hatay'da yıkılan binalar arasında biz ilk defa bir binada bu kadar demir kullanıldığını gördük, bu binanın her şeyi dört dörtlüktür' dedi. Bloğun alt katındaki firma yalnızca kolon kesse belki bina yıkılmayacakken ana taşıyıcı unsur olan asansör dairesindeki perde betonu 6 metre kesiyor ve klima borusu geçiriyor, bina bu nedenle yıkılıyor. Tüm deliller toplanmıştır. Yaşanan deprem sonrasında bu firmanın sorumluluğu vardır, müvekkilimin alakası ve kusuru yoktur."

Betonlar elle parçalanacak düzeyde

Hatay Cumhuriyet Başsavcılığı Deprem Suçları Soruşturma Bürosu, başlatılan soruşturma kapsamında bilirkişi raporu talep etti.

Bir inşaat, 2 jeoloji mühendisi ile mimardan oluşan bilirkişi heyeti tarafından sitenin enkazında yapılan incelemeler sonrasında hazırlanan raporda, enkazdaki aşırı deformasyondan dolayı karot alınamadığı kaydedildi.

Bodrum katında geniş açıklıklar kazanmak amacıyla yeterli mesafede kolon bulunmadığı aktarılan raporda, "Demir donatılarının ince demir kullanımı, demir bağ tellerinin eksik olması, kolon kiriş birleşimlerinde sıklaştırılmanın olmaması, betonların elle parçalanacak kadar düşük dozajlı olması sonucu binanın deprem yüklerine karşı gelemeyerek yıkıldığı sonucuna varılmıştır." ifadesi kullanıldı.

Perde duvarları yeterince kalın değil

Raporda, kolon üst ve alt uçlarındaki etriyelerin kırılmış olduğu, beton içerisindeki agrega (betonun ham maddelerini oluşturan kum ve çakıl karışımı) boyutlarının standartlara uymadığı, bina perde duvarlarının yeterince kalın olmadığı gibi tespitlere yer verildi.

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan Uğur Keçecioğlu ile yapının diğer müteahhidi babası Mustafa Erdoğan Keçecioğlu tutuklanmış, ağabeyi Onur Keçecioğlu ile yapı denetim sorumlusu Ali Ender Satmaz hakkında yakalama kararı çıkarılmıştı.

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