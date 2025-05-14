Mali suç örgütlerine operasyon: 146 şüpheli yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikayai 49 ilde tefecilere ve dolandırıcılara yönelik mali suç örgütlerine düzenlenen operasyonlara ilişkin açıklama yaptı.

Operasyonlarda 146 şüpheli yakalandı.

Sahte altın atölyesi deşifre edildi

Bakan Yerlikaya, operasyona ilişkin detayları sosyal medya hesabından paylaştı:

"Adana, Adıyaman, Afyonkarahisar, Ağrı, Antalya, Aydın, Balıkesir, Bingöl, Bursa, Çanakkale, Çankırı, Çorum, Edirne, Erzurum, Erzincan, Eskişehir, Gaziantep, Giresun, Hakkari, Hatay, Mersin, İstanbul, İzmir, Kars, Kayseri, Kırşehir, Konya, Manisa, Kahramanmaraş, Mardin, Muğla, Nevşehir, Ordu, Sakarya, Samsun, Siirt, Sinop, Sivas, Tekirdağ, Trabzon, Tunceli, Şanlıurfa, Van, Yozgat, Batman, Iğdır, Yalova, Osmaniye ve Düzce olmak üzere toplam 49 ilde operasyonlar düzenlendi.

Operasyonlarda yakalanan şüphelilerin; tefecilik kişilere karşı nitelikli dolandırıcılık, kamu kurum ve kuruluşlarının zararına yönelik nitelikli dolandırıcılık, zimmet, ihaleye ve edimin ifasına fesat karıştırma, resmi belgede sahtecilik, parada sahtecilik, vergi usul kanununa muhalefet suçlarından haklarında soruşturma başlatıldı. "

Operasyonlar sonucu; sahte altın atölyesi deşifre edildi ve 8 adet ruhsatsız tabanca ile çok sayıda çek, senet ve doküman ele geçirildi.

Valilikleri, Cumhuriyet Başsavcılıklarını ve polisleri tebrik eden Bakan Yerlikaya, "Hiçbir yasa dışı oluşum, milletimizin güvenliğini tehdit edemez. Tefecilere, dolandırıcı suç örgütlerine ve yasa dışı yapılanmalara karşı mücadelemize aralıksız devam ediyoruz." dedi.