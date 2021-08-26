Takvimler 1037 yılını gösteriyordu. Büyük Selçuklu Devleti kuruldu. Türkler için yeni bir dönem başladı.

Hedefte, Bizans'ın elindeki Anadolu vardı. Bu bereketli topraklara yerleşmenin yolu ise Malazgirt’ten geçiyordu.

Selçuklu Devleti ve Bizans İmparatorluğu'nun arasında irili ufaklı çarpışmalar başladı.

Büyük Selçuklu dengeleri değiştirdi

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Adnan Çevik, Malazgirt Zaferi'yle ilgili şunları söyledi:

"1018'den 1040'a kadar Oğuz kitleleri birbirinden bağımsız olarak yurt bulmak, otlak bulmak, yayla kışlak bulmak yani geleceklerini kurabilmek için Azerbaycan üzerine akmış, Azerbaycan üzerinden de Anadolu'ya akınlar yapagelmişlerdir."

"Bizans bu sürece bir direnç göstermektedir. Bu direnç Pasinler'de 1048 yılında kırılmaya çalışılmışsa da netice alınamamış yine Tuğrul Bey tarafından 1054 yılında Malazgirt üç ay kuşatılmasına rağmen düşürülemeyip yine netice alınamamış. Ancak Sultan Alparslan'ın 1064 yılında Ani'yi, 1070 yılında Malazgirt'i fethetmesi ile birlikte bir başka evreye dönmüştür."

Bizans'ın Doğu sınırları Türk akınlarına daha fazla direnemiyordu. İmparator Romen Diyojen, Bizans tarihinin en büyük ordusu ile İstanbul'dan hareket etti, 22 Ağustos'ta Malazgirt'i tekrar aldı.

Bunun üzerine Mısır seferine çıkan Sultan Alparslan, ordusu ile geri döndü.

"Ahlat istikametindeki bütün kapılar Selçuklu birlikleri tarafından tutuldu"

Prof. Dr. Çevik, Sultan Alparslan'ın coğrafyayı çok iyi bildiğini vurgulayarak sözlerini şöyle sürdürdü:

"Romanos'un büyük bir ordu ile Doğu'ya Selçuklu toprakları üzerine hareket ettiği bilgisini alınca o seferi hızlıca yarıda kesmiş ve hemen geriye dönmüş. Bu arada o sefer esnasında yorulan ordusunun önemli bir kısmını da terhis etmiş seçkin birlikleri ile Hoy'a kadar gelip Romanos'un harekatını takibe başlamıştır.

24 Ağustos sabahı Romanos'un birlikleri Ahlat'a hareket ederken Selçuklu öncü birlikleri onların harekatını keser ve ilk çatışma başlar. Sultan coğrafyayı da çok iyi bildiği için Malazgirt ovasının Ahlat istikametindeki bütün kapıları Selçuklu birlikleri tarafından tabiri caizse tutulmuştur" dedi."

Bizans ordusu sayıca üstündü

Büyük Selçuklu ile Bizans ordusu Malazgirt Ovası'nda, Süphan Dağı'nın eteklerinde karşı karşıya geldi.

Bizans ordusu sayı ve teçhizat bakımından üstün bir konumdaydı.

Sultan Alparslan, askerlerinin maneviyatını üst düzeye çıkarmak için, hücum emrini Müslümanlar için kutsal olan cuma günü verdi.

1071'de gelen büyük zafer

İki gün boyunca Bizans ordusu yıpratıldı. 26 Ağustos 1071'de süvarilerden oluşan Selçuklu ordusu hilal taktiği ile Bizanslıları bozguna uğrattı.

Malazgirt Zaferi, Türklere Anadolu’nun kapılarını ardına kadar açtı. Türkler, açılan bu kapıdan akın akın girerek Anadolu'ya yerleşti. Gücü kırılan Bizans ise, artık bir tehdit olmaktan çıktı.

Haber: Mikail Kurban

Kameraman: Tayfun Uslu

Kurgu: Ahmet Öztürk



