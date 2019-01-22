AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, TRT Haber Koordinatör Yardımcısı Aysun Torun’un sorularını yanıtladı ve AK Parti’nin seçim çalışmalarını değerlendirdi.

Mahir Ünal'ın açıklamalarından öne çıkan başlıklar:

"Şehirlerimizin insanı besleyen şehirler olması gerekiyor"

Çevreci projeler ve yaşanabilir şehircilik ön planda olacak. Bizim imarı dikey değil de daha çok yatay mimari, çünkü şehirlerimizin insanı besleyen şehirler olması gerekiyor. Şehrin bir bölümünde dikey mimari kullanılabilir ama şehrin her yerinde dikey mimarinin son derece yanlış olduğunu Cumhurbaşkanımız ifade etti.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal: Dikey değil de yatay mimariye önem vereceğiz. Çünkü şehirlerimizin insanı besleyen şehirler olması gerekiyor.https://t.co/WNFUZGBnUu pic.twitter.com/0qY2pqIV04 — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) 22 Ocak 2019

"Bütün teşkilatlarımıza bir seçim kılavuzu gönderiyoruz"

Biz sadece seçim ofislerimizin etrafında bayraklarımızı kullanacağız. Yine müziklerimizi sadece seçim ofislerimizin çevresinde kullanacağız. Dolayısıyla bütün sokakların caddelerin kaplanmadığı, o plastik bayrakların her yerde olmadığı bir kampanya, geçmişte de planlamıştık. Bu defa bütün teşkilatlarımıza bir seçim kılavuzu gönderiyoruz. Bu seçim kılavuzunda çalışmalarını nasıl yapacaklar, seçim ofisleri nasıl olacak, müzikleri nasıl kullanacaklar, mitingler nasıl olacak, teşkilatlarımız buna göre hareket edecek.

"1 Şubat’tan itibaren bütün mecralardan sahaya çıkıyoruz"

Artık dijital dönülüşüm kaçınılmaz olarak bize bir şey dayatıyor. Gerçeklikteki karşılığınızın dijital platformda da olması gerekiyor. Biz bir dijital genel merkez oluşturduk. Bütün kurulları ve organlarıyla. Burada bizim yine MKYK’mız var, MYK’mız var, genel başkan yardımcılarımız var, 1 buçuk milyon teşkilat üyemizin anlık konuşabildiği bir panel oluşturduk. Genel başkandan mahalle başkanına kadar anlık iletişim sağlanıyor. Benim her bir teşkilat mensubum gerçek kişilik olarak sosyal ağlarda kendi düşüncesini, kendi siyasi bakış açısını gerçekleştiriyor. Bu da bize kara propagandaya dönük bot hesapların oluşturmak istediği kara propagandayı gerçek hesaplarla engellemenizi sağlıyor.

1 Şubat’tan itibaren bütün mecralardan sahaya çıkıyoruz. Mitingler muhtemelen 15 Ocak’tan sonra başlar çünkü 2014’te 22 Şubat’ta başlamışız.

[AK Parti Seçim Kampanyası] AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal: 31 Ocak'ta büyük tanıtımımızı yapacağız. 1 Şubat'tan itibaren bütün mecralardan sahaya çıkıyoruz.https://t.co/WNFUZGBnUu pic.twitter.com/mrRT72t6aR — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) 22 Ocak 2019

"Bizim adaylarımız da MHP’nin aday tanıtım programına katılacaklar"

MHP kendi kampanyasını biz de kendi kampanyamızı yürüteceğiz. Önümüzdeki günlerde Adana’nın tanıtımı gerçekleşecek. Orada da bizim adaylarımız MHP’nin aday tanıtım programına katılacaklar. Mesela Kahramanmaraş’ta Sayın Sözcümüz aday tanıtım toplantısını gerçekleştirdi. İl Başkanı oraya geldi ve beraberce toplantı gerçekleştirildi.

Eğer illerde bizim yaptığımız gibi aday tanıtımı gerçekleştirirlerse, bizim adaylarımız da MHP’nin gerçekleştireceği aday tanıtım programlarına katılacak.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal: Adana'da MHP'nin aday tanıtım programına bizim adaylarımız da katılacak.https://t.co/WNFUZGBnUu pic.twitter.com/SzmRNSuejj — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) 22 Ocak 2019

"O ile dönük seçim kampanyanızda kullandığınız dilin yerelleşmesi gerekiyor"

Biz tüm Türkiye’de bir ortak dil kullanıyoruz. Ama bu ortak dili yerel seçimlerde şehirlere göre yerelleştiriyoruz. Dolayısıyla o ile dönük seçim kampanyanızda, kullandığınız dilin yerelleşmesi gerekiyor. Şu anda bizde olan belediyelerde, bizde olmayan belediyelerde dilimiz tamamen farklılaştırarak… Şu anda biz İzmir’le ilgili Nihat Bey şunun altını çiziyor. “Biz AK Parti hizmetini İzmir’le buluşturmak istiyoruz.” Her ilde o ilin talepleri, ihtiyaçları, özellikleri, dokusu buna göre kaçınılmaz olarak stratejinizi, dilinizi farklılaştırıyorsunuz.

"Güneydoğu ile ilgili özel bir çalışmamız var"

Güneydoğu’nun farklı bir dili var. Gittiğinizde bir şey görüyorsunuz. Şehre güven gelmiş, insanlar kendilerini güvende hissediyorlar, gençler gece sokaklarda eğlenebiliyorlar. Bu illerde insanlar bizden şunu istiyorlar; biz güvenlik istiyoruz, biz kamu güveninin devam etmesini istiyoruz. Biz de tam bunu istiyoruz. Güneydoğu ile ilgili özel bir çalışmamız var.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal: Güneydoğu ile ilgili özel bir çalışmamız var.https://t.co/WNFUZGBnUu pic.twitter.com/IjiyPIZDsi — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) 22 Ocak 2019

HDP'li belediye personelin maaşını 5 bin lira gösteriyor, personele bin lira veriyor, 4 bin lirasını dağa gönderiyor. Milletin parasının dağa, teröre gönderilmesine bizim sandıkta müsaade etmememiz gerekiyor.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal: HDP'li belediye personelin maaşını 5 bin lira gösteriyor, personele bin lira veriyor, 4 bin lirasını dağa gönderiyor. Milletin parasının dağa, teröre gönderilmesine bizim sandıkta müsaade etmememiz gerekiyor.https://t.co/WNFUZGBnUu pic.twitter.com/Drt6b2ivEg — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) 22 Ocak 2019

"Anketler geçmişte olduğu kadar anlamlı sonuçlar vermiyor"

Anket sonuçlarını mümkün olduğu kadar artık kamuoyuyla paylaşmıyoruz. Çünkü anketler geçmişte olduğu kadar anlamlı sonuçlar vermiyor. Eskiden seçimin psikolojisi oluşur ve sandığa kadar bu atmosfer devam ederdi. Şimdi artık bu yok. Artık seçimin psikolojisi oluşup devam etmiyor. Seçimin psikolojisi her gün değişiyor. Çünkü Türkiye’de 51 milyon sosyal medya kullanıcısı var ve seçimin psikolojisi gün içerisinde anlık değişiyor. Yani Sosyal ağlardaki trend topicler, hashtagler sürekli değişiyor. Sahadan veriyi çektiğiniz anda o veri sahadan çektiğiniz andaki durumu veriyor. 5 yıl önce böyle değildi. Sahadan bir veri aldığınız zaman sahadan aldığınız veri 1-2 hafta sonrası için size bir fikir veriyordu. Biz artık kampanyamızda, kampanyayı anlık, yerinde, online, interaktif yönetme durumundayız.

Kaynak: TRT Haber