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"Türkiye Fırat'ın doğusundaki tehdidi bertaraf edecektir"

21 Ocak 2019 Pazartesi 20:42 - Son Güncelleme 21 Ocak 2019 Pazartesi 20:51

AK Parti Sözcüsü Çelik, "Fırat'ın doğusunda, Suriye'nin kuzeyinde ortaya çıkan tablo, Türkiye için birinci dereceden tehdittir ve Türkiye bu tehdidi bertaraf edecektir." dedi.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısı sonrası basın mensuplarına gündemle ilgili açıklamalar yaptı. Sözcü Çelik, "Başkan Trump'ın çekilme kararında ısrar edeceğini değerlendiriyoruz. Türkiye burada DEAŞ'a karşı mücadeleyi yürütecek kapasiteye sahiptir." dedi. Ayrıntılar geliyor... Etiketler: suriye AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik

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