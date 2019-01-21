Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Afganistan'da bugün yaşanan terör saldırısıyla ilgili Afgan mevkidaşı Eşref Gani'ye başsağlığı mesajı gönderdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, mesajında Vardak vilayetinin merkezi Meydan Şehir’de gerçekleştirilen patlamada, çok sayıda Afgan güvenlik güçleri mensubunun hayatını kaybettiğini ve yaralandığını büyük bir üzüntüyle öğrendiğini belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan mesajında şu ifadeler kullandı:

"Bu menfur terör saldırısını kınıyorum. Türkiye’nin terörle mücadelesinde dost ve kardeş Afganistan’ın yanında olduğunu bir kez daha yineliyorum.

Hayatını kaybeden kardeşlerime Allah’tan rahmet, yaralılara acil şifa, Zat-ı Devletleri’nin şahsında dost ve kardeş Afgan halkına milletim ve şahsım adına başsağlığı diliyorum."

Kaynak: TRT Haber