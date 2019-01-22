Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Gençlik Meclisi'ni ziyaret etti. Burada gençlere hitap eden Çavuşoğlu, Dışişleri Bakanlığı olarak bundan sonra Gençlik Meclisi'nin özellikle yurt dışı faaliyetlerini destekleyeceklerini söyledi.

Türkiye'nin sert gücünün yanında, yumuşak gücünü de etkili kullanmaya çalıştıklarını aktaran Çavuşoğlu, "Gençlerin sürdürdüğü faaliyetler, diplomasimiz için çok faydalı. Sayın Cumhurbaşkanımız en son BM Genel Kurulu'nda hitap ederken İstanbul'da bir gençlik merkezinin kurulmasını teklif etti. Bu, herkes için sürpriz oldu. Her düzeyden çok olumlu tepkiler geldi. BM'nin İstanbul'da bir merkez kurmasını için çalıştık. Daha doğrusu İstanbul'u BM merkezlerinden biri haline getirmeye çalışıyoruz." diye konuştu.

"İstanbul'u gençlik merkezi haline getirmeye çalışıyoruz"

Birleşmiş Milletler'in merkezi New York'un olduğunu, bunun yanı sıra BM'nin Cenevre ve Viyana'da da merkezleri bulunduğunu hatırlatan Çavuşoğlu, şöyle devam etti:

"Şu anda BM'nin bölgesel ofisleri en çok Türkiye'de var. Bazıları Ankara'da, bazıları İstanbul'da. Şimdi İstanbul'da hepsini bir araya getirerek ve Ankara'dakileri de İstanbul'a taşıyarak bir BM Merkezi haline getirmeye çalışıyoruz. Esasen herkesten destek görüyoruz. Çünkü, herkes İstanbul'a gelmek istiyor. Ayrıca biz, bugün üye olduğumuz, faaliyet gösterdiğimiz tüm uluslararası örgütler çatısı altında bir taraftan bu küresel sistemin yetersizliğini eleştirirken, diğer taraftan çözüm önerileri getiriyor, katkılar sunuyoruz. 'Sayın Cumhurbaşkanımız 'Dünya 5'ten büyüktür' derken şu anda 5 daimi güvenlik üyesinin dünya sorunlarını çözemediğini anlatmaya çalıştı. Biz bu 5 ülkeye karşı değiliz. Onlarla ikili olarak da çalışıyoruz. Bazen anlaşıyor, uzlaşıyoruz bazen anlaşamıyoruz. Bu uluslararası diplomaside doğaldır."

Dünyadaki sorunların çözümü konusunda önerilerini sunduklarını anlatan Çavuşoğlu, "İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra kurulan küresel sistemin, bugün dünya halklarının var olan sorunlarını çözemediğini, ön alıcı olamadığını vurguluyoruz. Kapsayıcı olamadığını, karara verme mekanizmalarının ise bir tıkanıklığa yol açtığını söylüyoruz. Bugün karşı karşıya kalınan birçok sorunu ve bölgemizdeki problemleri çözemediğini dile getiriyoruz. O zaman bir reforma tabi tutulması gerekiyor. Bunun için de üyesi olduğumuz ve faaliyette bulunduğumuz örgütler için de yeni inisiyatifler geliştiriyoruz." dedi.

"BM Genel Sekreterine mektup yazdık"

Çavuşoğlu, BM çatısı altında bir taraftan BM'nin reforma tabi tutulması gerektiğini söylerken diğer tarafta ise geliştirdikleri inisiyatiflerle gençleri ön plana çıkarmaya çalıştıklarını dile getirerek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Cumhurbaşkanımız hayatı boyunca özellikle siyasette kadınlara ve gençlere çok önem vermiştir. Güncel hayatta ve iş hayatında da aynı şekilde. Esasen İstanbul'daki bu BM Gençlik Merkezi kurulması girişimi, Birleşmiş Milletler'in 2030 hedefleriyle ve insani dış politikamızla da örtüşüyor. Bu anlamda BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'e bir mektup yazdık. Önümüzdeki hafta mektup ellerine ulaşır. Ulaştıktan sonra kendisine bir de telefon açacağım. Zaten Guterres, çok yakından çalıştığımız bir arkadaşımız. Bu fikre sahip çıkıyor. İnşallah bunu birlikte hayata geçireceğiz. Hükümetimiz olarak bu merkezin takipçisi olacağız. Girişimci ve insani dış politikamızı, ülkemizin itibarına itibar katan tüm kurumlarımızla birlikte yürütüyoruz. Bugün dünyada sorunlar var. Tek tek saydığımız zaman karamsarlığa doğru gidilebilir. Ama fırsatlar da var. Her sorunun bir çözümü de var."

"YPG'yi kullanıyorlar"

Dünyadaki sorunların objektif yaklaşımla çözülebileceğini vurgulayan Çavuşoğlu, Türkiye'nin, Suriye ve Cemal Kaşıkçı cinayeti başta olmak üzere dış politikadaki bazı konularda ortaya koyduğu tavırlar hakkında gençlere bilgi verdi.

ABD'nin, Suriye'den çekilme kararı almasından sonra herkesin farklı tepkiler göstererek gündeme gelmeye çalıştığına dikkati çeken Çavuşoğlu, şunları söyledi:

"Suriye politikamız son derece net. Gizli bir gündemimiz yok. Suriye'de barış, huzur, istikrar ve siyasi çözüm istiyoruz. Çok aktör var. Herkesin farklı gündemi var. Olabilir. ABD çekilme kararından sonra gerçek gündemini ortaya koymaya başladı. Ama biz hep aynı şeyi söylüyoruz. Yanı başımızdaki komşumuzda kalıcı barışın sağlanma arayışını sürdürüyoruz. Dünyada bir karmaşa var. Ancak Türkiye olarak çok etkin, çok taraflılığı destekliyoruz. Bunun da gereğini yerine getiriyoruz. Fakat diğer taraftan terör ve terörle mücadeledeki çifte standart ve iki yüzlülük var. Bugün kapalı kapılar ardından 'YPG'ye niye bu kadar sahip çıkıyorsunuz?' denildiğinde 'çok rahatlıkla kullanabildiğimiz bir örgüt olduğu için destekliyoruz' diyorlar. İşte biz geçmişten beri diyoruz: Bunlar onun bunun maşası diye. Nerede kullanabilecekleri bir örgüt olursa destek veriyorlar. Bugün batılıların YPG ve PKK'ya desteğinin sebebi budur. Kime karşı kullanacaklar? Bugün bize, yarın başkasına karşı kullanacaklar. Kim olursa olsun, fark olmaz. Bazı komşu ülkelere karşı yerine göre de bunları kullanıyorlar. Geçmişte gördük. Yakın zamanda Irak'ta gördük. PKK'yı oradaki yönetimlere karşı kullananlar oldu. Terörle mücadele bugün tüm dünyanın karşı karşıya kaldığı ciddi bir sınamadır. Sadece ülkelerin içinden geçtiği bir test değil. Bu sorunu çözmemiz lazım. Diğer taraftan en az terör kadar tehlikeli olan yabancı düşmanlığı ve ırkçılık var. Kendi milletinden, dininden, ırkından olmayan herkesten nefret. Bu ciddi bir hastalıktır. Bugün, hedef Müslümanlardır. Yarın başkası olabilir."

"Parayı görünce örtbas etmeye çalışıyorlar"

Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğu'nda öldürülen Gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayetine de değinen Çavuşoğlu, şöyle konuştu:

"Kaşıkçı davasında ilkeli davrandık. İlkeli olduğu kadar akıllı ve stratejik davrandık. Çünkü bu cinayetin aydınlatılmasıyla ilgili zorlukları biliyoruz. Biz bir taraftan elimizdeki bilgileri, belgeleri, delilleri herkesle paylaşırken diğer taraftan ne olduğunu bilemediğimiz, göremediğimiz ve hiç bilgi paylaşımının yapılmadığı bir Suudi Arabistan'ı gördük. Cinayeti işleyenler orada. Çok açık ve net söylüyorum. Bu olayı kapatmaya çalışan batılı ülkeleri var. Ben sebeplerini biliyorum. Hangi konuda ne tür anlaşmalar yapılıyor, biliyoruz ve görüyoruz. Dünyada basın özgürlüğü diyenleri şimdi parayı görünce bu işi nasıl örtbas ettiklerini görüyoruz. Ama biz sonuna kadar gidiyoruz. Şimdi önümüzdeki günlerde uluslararası soruşturma için hazırlıklarımızı yaptık, gerekli adımları atacağız. Bizim stratejimiz sayesinde Suudi Arabistan cinayeti itiraf etmek zorunda kaldı."

En büyük hataların 'kimse bana dokunamaz' öz güven patlamasının yaşandığı dönemlerde yapıldığını anlatan Bakan Çavuşoğlu, sözlerini şöyle tamamladı:

"Tüm bu konularda stratejik ve ilkesel davranıyoruz. Dış politikalarımızın birçok öncelikleri var. Tek tek sıralamaya gerek yok. Ancak şunu ifade edeyim: Bugün Türkiye tüm dünyada var. Dünyanın her tarafında itibarımızla varız. AGİT, İslam İş Birliği teşkilatı ve Birleşmiş Milletler'de varız. Şimdi Medeniyetler İttifakı'nı İspanya ile birlikte tekrar canlandırıyoruz. Onların da teklifi Medeniyetler İttifakı'nın merkezinin de aynı şekilde İstanbul'a taşınması yönünde. İstanbul'u barış içinde bir merkez haline getirmeye çalışıyoruz. Tüm uluslararası örgütlerde sadece üye olan değil, katkı sunan ülke olarak varız. Onun için gençlerin idealleri, vatan ve millet aşkları, heyecanları ve enerjileri bizimkinden çok yüksek. O yüzden gençlerden çok daha fazla katkı ve çalışma bekliyoruz."

Gençlik Merkezi'nin inşaatını gezdi

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, buradaki programının ardından, İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından Bakırköy'de yaptırılan Gençlik Merkezi'ni ziyaret etti.

Burada İBB Başkanı Mevlüt Uysal ve belediye bürokratları tarafından karşılanan Bakan Çavuşoğlu, inşaat alanını gezerek, incelemelerde bulundu ve yetkililerden bilgi aldı.

Ardından Çavuşoğlu ve Uysal, hazırlanan maketin önünde basın mensuplarına açıklamada yaptı. Çavuşoğlu, İstanbul'un MB Gençlik Merkezi haline getirmeye çalıştıklarını, bunun için de Genel Sekreter Guterres'e mektup yazdıkları bilgisini tekrarlarken, Uysal da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın BM Genel Kurulu'nda yaptığı "İstanbul BM Gençlik Merkezi olsun" önerisini hayata geçirmeye çalıştıklarını söyledi.

Uysal, inşaatın 2019 yılı sonunda bitirileceğini kaydetti.

Program, birlikte fotoğraf çekimiyle sona erdi.

Kaynak: AA