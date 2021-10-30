Haber Giriş: 30 Ekim 2021 Cumartesi 10:58Son Güncelleme: Kaynak: AA
Mağarada saklanan teröristler böyle teslim oldu
Mehmetçiğin Irak'ın kuzeyindeki Avaşin'de, 1917 rakımlı tepeye düzenlediği nokta operasyonda mağarada saklanan 4 PKK'lının silahlarını bırakarak teslim olduğu anlar görüntülendi.
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Etiketler: Irakın Kuzeyi PKK/YPG Son Dakika Terör Örgütü Terörle Mücadele
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