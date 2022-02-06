Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Azerbaycan, Kazakistan, Pakistan, Ukrayna, Katar, El Salvador, Yunanistan...

Kimi doğrudan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı aradı, kimi geçmiş olsun mesajı paylaştı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile eşi Emine Erdoğan'ın koronavirüs testinin pozitif çıkmasının ardından birçok lider mesaj yayımladı.

KKTC ve Azerbaycan cumhurbaşkanlarından "geçmiş olsun" telefonu

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı telefonla arayarak acil şifa diledi.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev de Cumhurbaşkanı Erdoğan ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Ukrayna Cumhurbaşkanı Zelenskiy paylaştığı Türkçe mesajında, "Arkadaşlarımız Tayyip Bey ve Emine Hanım'a geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, acil şifalar diliyoruz" ifadelerini kullandı.

Pakistan Başbakanı İmran Han da mesajında, "Kardeşim Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşinin koronavirüs testlerinin pozitif çıktığını öğrendim. Acil şifalar diliyorum" dedi.

Liderlerden Cumhurbaşkanı ve eşine "geçmiş olsun" mesajı

Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani de Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşine geçmiş olsun dileklerini iletti.

El Salvador Devlet Başkanı Nayib Bukele, Türkçe paylaşımla geçmiş olsun dileğinde bulundu.

Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev ile Yunanistan Başbakanı Miçotakis de "geçmiş olsun" mesajı paylaştı.

Sırbistan, Kosova, Somali, Etiyopya ve Guatemala liderleri de geçmiş olsun dileklerini iletti.

Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye, gönderdiği telgrafta, "Hamas olarak Filistin halkıyla, sizin ve eşinizin her daim sağlık ve afiyet içinde olmanız ve tüm kötülüklerden korunmanız için Allah'a dua diyoruz" ifadelerini kullandı.

Erdoğan'dan mesaj gönderen liderlere teşekkür

Cumhurbaşkanı Erdoğan da yayımladığı mesajlarla liderlere teşekkür etti.