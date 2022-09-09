İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, terör örgütünün finans kaynaklarına darbe vurulan operasyon kapsamında Diyarbakır'ın Lice ilçesi Serince Mahallesi kırsalında önceden tespit edilen 65 noktada faaliyet yürütüldü.

Jandarma Komando Özel Operasyon, Jandarma Komando ve Güvenlik Korucusu timlerince gerçekleştirilen arazi arama tarama faaliyetinde; 1 milyon 493 bin kök kenevir bitkisi, 337 bin kök skunk bitkisi, 54 kg. toz esrar, 216 kg. kubar esrar ve 3.600 metre sulama hortumu ele geçirildi. Olayla ilgili olduğu değerlendirilen 9 şüpheli ise gözaltına alındı.

Yurt içinde terörün tamamen ortadan kaldırılmasına yönelik yürütülen Eren Abluka operasyonları, halkın desteğiyle inançlı ve kararlı bir şekilde başarıyla devam edecek.

