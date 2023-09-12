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DHA 12.09.2023 05:23

Libya'ya yardım için gönderilen ilk uçak havalandı

Milli Savunma Bakanlığı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla, Libya'da meydana gelen kasırga felaketi sonrası bölgeye yardım etmek için gönderilecek 3 nakliye uçağından ilkinin hareket ettiğini duyurdu.

Libya'ya yardım için gönderilen ilk uçak havalandı

Milli Savunma Bakanlığı, Libya'daki sel felaketine yardım için gönderilecek uçaklardan ilkinin yola çıktığını açıkladı.

Türkiye'den Libya'ya yardım için 3 uçak gönderiliyor
Türkiye'den Libya'ya yardım için 3 uçak gönderiliyor

Yapılan açıklamada, "Dost ve kardeş ülke Libya'da meydana gelen kasırga felaketi sonrası, ülkemizin yardım elini bölgeye ulaştırmak üzere hazırlıklarımızı tamamladık. Cumhurbaşkanımız Sn. Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatlarıyla; arama-kurtarma ekiplerini Libya'ya taşıyacak üç adet nakliye uçağımızdan ilki, Mürted Hava Meydan Komutanlığı'ndan bölgeye hareket etti. Kardeş Libya halkına geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet diliyoruz" denildi. 

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