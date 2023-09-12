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Gündem
AA 12.09.2023 01:58

İçişleri Bakanı Yerlikaya'dan Libya'daki sel felaketine ilişkin açıklama

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, son yılların en büyük sel felaketini yaşayan ve uluslararası yardım çağrısında bulunan Libya'nın yanında olduklarını belirterek, "AFAD ekiplerimiz, jandarma ve emniyet güçlerimiz yardım faaliyetlerine katılmak için Libya'ya hareket edecek" ifadesini kullandı.

İçişleri Bakanı Yerlikaya'dan Libya'daki sel felaketine ilişkin açıklama
[Fotoğraf: AA Arşiv]

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya Libya'daki sel felaketine ilişkin sosyal medya hesabından açıklamada bulundu.

Bakan Yerlikaya yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"Son yılların en büyük sel felaketini yaşayan ve uluslararası yardım çağrısında bulunan Libyalı kardeşlerimizin yanındayız. AFAD ekiplerimiz, jandarma ve emniyet güçlerimiz yardım faaliyetlerine katılmak için Libya'ya hareket edecek. Sel felaketinde hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet diliyorum. Rabbim ülkemizi ve tüm insanlığı her türlü afetten korusun."

 

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