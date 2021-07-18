TCG GEDİZ Fırkateyni Libya açıklarında içerisinde 80 düzensiz göçmenin bulunduğu bilgisi üzerine bölgeye hareket etti.

TCG GEDİZ’de konuşlu helikopter, bölgede hemen arama-tarama faaliyetine başlayarak göçmen teknesini Malta arama kurtarma sahasında tespit etti. O anlara ilişkin görüntüleri Milli Savunma Bakanlığı Twitter’dan paylaştı.

[Fotoğraf: Milli Savunma Bakanlığı]

Malta makamları ile kurulan koordine sonrasında ahşap tekne içindeki göçmenler TCG GEDİZ tarafından kurtarıldı.

Türk Deniz Görev Grubu kapsamında Libya açıklarında keşif gözetleme görevi icra eden TCG GEDİZ Fırkateynimiz, içerisinde 80 düzensiz göçmenin bulunduğu bir botun Tunus kıyılarına doğru sürüklendiği bilgisini alınca bölgeye hareket etti.#MSB #TSK pic.twitter.com/NhbFHN3Cod — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) July 18, 2021

Türkiye, uluslararası toplumu bir kez daha "göçmenler" konusunda uyarmıştı.

Dışişleri Bakanlığı geçtiğimiz haftalarda yaptığı açıklamayla, Akdeniz'de yaşanan göçmen faciası üzerine Türkiye uluslararası topluma yeniden seslenmişti.

Açıklamada, Libya ve Türkiye'nin düzensiz göçün kaynağı olmadığı, nedenin Sahraaltı Afrika'da, Afganistan'da ve Suriye'de devam eden istikrarsızlıklar, çatışmalar ve yoksulluk olduğu vurgulanmıştı.