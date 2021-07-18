Kıyılardaki konaklama tesisleri, turizm işletme belgesi alacak. Deniz turizmine, lüks kampçılığa yeni kriterler getirilecek.

Turizm sektöründe A'dan Z'ye standart oluşturmayı amaçlayan kanun teklifi Genel Kurul'da kabul edilerek yasalaştı.

Belge şartı

Buna göre, konaklama tesisleri, Kültür ve Turizm Bakanlığının denetiminde olacak. Belge alamayan konaklama ve plaj işletmelerinin iş yeri açma ve çalışma ruhsatı 1 ay içinde iptal edilecek ve faaliyetlerine son verilecek.

Butik oteller hariç, 15 odanın altındaki işletmeler ise bağlı oldukları idareden gerekli belgeleri temin edecek.

Lüks kampçılığa yasal altyapı

Son yıllarda büyük ilgi gören lüks kampçılığın yasal altyapısı da oluşturuldu. Lüks çadır tesisleri, turizm işletme belgesi almak zorunda olacak. Tesisler doğal eko sisteme uygun kurulacak.

İmara ve yapılaşmaya izin verilmeyecek.

Kruvaziyer gemilerle gelenlere deniz araçlarıyla turistik geziye çıkarılabilmesi için düzenleme yapılacak.

Yeni dönemde yat limanı, rıhtım ve iskeleler için işletme belgesi alınacak.