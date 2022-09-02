Haber Giriş: 2 Eylül 2022 Cuma 08:23Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Levent Göktaş Bulgaristan'da yakalandı
Türkiye'nin talebi üzerine Interpolce hakkında kırmızı bülten çıkarılan Necip Hablemitoğlu suikastı zanlısı firari emekli albay Mustafa Levent Göktaş, Bulgaristan'da yakalandı.
Emniyet Genel Müdürlüğü İnterpol Daire Başkanlığı’nın talebi üzerine hakkında kırmızı bülten çıkarılan, Ankara Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Necip Hablemitoğlu suikastı zanlılarından firari emekli albay Mustafa Levent Göktaş, Bulgaristan’ın Svilengrad şehrinde yakalandı.
Adalet Bakanlığı ve EGM İnterpol Daire Başkanlığı, Göktaş’ın Türkiye’ye iade edilmesine yönelik işlemlere başladı.
Etiketler: İnterpol Son Dakika
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