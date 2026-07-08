Letonya Cumhurbaşkanı Rinkevics: Zirve savunma sanayii iş birliğine büyük ivme kazandıracak

Letonya Cumhurbaşkanı Rinkevics, Türkiye-Letonya ilişkileri, Rusya-Ukrayna Savaşı ve 36.⁠ ⁠NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'ne ilişkin AA muhabirine değerlendirmelerde bulundu.

Rinkevics, iki ülke ilişkilerini "mükemmel" şeklinde tanımlayarak, "Çok iyi bir siyasi ve ekonomik işbirliği içinde olduğumuza inanıyorum." diye konuştu.

Zirve'ye ilişkin, özellikle Ankara'da bu kadar çok devlet ve hükümet başkanının katılımının önemine işaret eden Rinkevics, "Bunun sadece çok taraflı ilişkilere değil, aynı zamanda ikili savunma işbirliğine ve özellikle savunma sanayisi alanındaki işbirliğine de büyük bir ivme kazandıracağına inanıyorum." ifadelerini kullandı.

Rinkevics, Kanada ve Türkiye ile savunma sanayisi işbirliğine finansal kaynak sağlayacak olan Savunma, Güvenlik ve Dayanıklılık Bankası'nın kurulduğunu duyurduklarının altını çizerek, şunları söyledi:

"Hepimizin ilgilendiği konu bu ve sanırım şu anda savunma bakanlıkları ile savunma sanayisi temsilcileri arasında da bu konuyla ilgili görüşmeler yapılıyor. Yeni teknolojiler, insansız hava araçları, insansız hava aracı önleme sistemleri ve elektronik harp sistemleri geliştirmeye ilgi duyuyoruz. Yeni ortaklar bulmak istiyoruz. Ayrıca Savunma Bakanımız ve Letonya savunma sanayisi heyeti de şu anda burada ve fuara katılıyorlar. Dolayısıyla, bu alanda işbirliği yolları bulmak için de harika bir fırsat var."

"Ukrayna NATO üyesi olursa hepimiz bundan fayda sağlayacağız"

Rinkevics, Rusya'nın bir barış anlaşması için müzakere yapmaya istekli olmadığını kaydederek, şunları kaydetti:

"Ukrayna'nın stratejik girişimler olarak adlandırdığımız adımlar attığını da görüyoruz. Ukrayna'nın ülkesini savunma kapasitesine sahip olduğunu görüyoruz. Ayrıca Rusya'nın, hem ekonomi açısından hem de Kremlin'in aldığı bazı önlemlere karşı halkın duyduğu hoşnutsuzluk açısından savaşın etkilerini hissetmeye başladığını görüyoruz. Dolayısıyla bu açıdan bakıldığında, bir yandan Ukrayna'nın teknolojideki ilerlemesi ve dört yıldan uzun bir süredir Rusya'nın saldırganlığına direnebilmesi, Ukrayna'nın güçlü bir ulus olduğunu kanıtlamıştır."

Rinkevics, şimdiye kadar yapılan tüm diplomatik çabaların başarısız olduğuna dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Elbette, NATO Zirvesi sırasında Ankara'da Ukrayna'ya verilecek ilave destek ve bir tür diplomatik ve siyasi sürecin olası perspektifi hakkında yapılacak tartışmaların nasıl gelişeceğini göreceğiz. Ancak şunu söylemeliyim ki, uzun vadeli bir barışa ulaşmak için siyasi ve diplomatik bir yol izlenmesini çok arzu etsem de, Rus tarafında bu yönde bir istek görmüyorum. Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, ABD Başkanı Donald Trump, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve birçok lider çaba gösterdi, ellerinden geleni yaptı. Şu anda bir ilerleme görmüyoruz. Bununla birlikte, her zaman belirli bir düzeyde iyimserliği korumak ve diplomatik girişimlerde bulunmaya çalışmak gerekir."

Rinkevics, ülkesinin Ukrayna'nın NATO üyeliğini her zaman desteklediğini belirterek, "Ancak günümüzün gerçeklerini de görüyoruz. Halen bir savaş sürüyor. Ukrayna'nın üyeliğini kabul edemeyen ya da buna hazır olmayan birçok NATO üyesi ülke var." dedi.

Ukrayna'nın güçlü ordusu, savunma kapasitesi ve direniş gücüne işaret eden Rinkevics, "Ukrayna NATO üyesi olursa hepimiz bundan fayda sağlayacağız. Ancak bu, oybirliğiyle alınması gereken bir karardır. Ve şu ana kadar ittifak içinde bu uzlaşma sağlanamadı." diye konuştu.