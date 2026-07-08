Bakan Fidan, ABD Dışişleri Bakanı Rubio ile görüştü

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre Fidan, 36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi kapsamında ABD Dışişleri Bakanı Rubio ile bir araya geldi.

Türkiye'nin ev sahipliğinde başkent Ankara'da düzenlenen 36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi, ikinci gününde liderlerin katılımıyla gerçekleştirilen kritik oturumlarla devam ediyor.

Zirvenin ilk gününde Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan tarafından Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde karşılanan devlet ve hükümet başkanları, bugün programın ikinci ayağı için yeniden Beştepe'ye ulaştı.

Liderler, zirve gündemindeki stratejik konuları görüşmek ve ittifakın geleceğine yönelik kararları almak üzere Cumhurbaşkanlığı Sergi Salonu'ndaki toplantıya katılmak için yerlerini alıyor.