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Gündem
AA 11.10.2024 09:56

KYK ek başvuru sonuçları açıklandı

Üniversitelere ek kontenjan ve özel yetenekle yerleşen, yatay/dikey geçiş yapan öğrenciler ile yüksek lisans/doktora öğrencilerinin GSB Yurt başvuru sonuçları belli oldu.

KYK ek başvuru sonuçları açıklandı

Gençlik ve Spor Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, ek kontenjanla üniversitelere yerleşen öğrencilerin 2024-2025 eğitim öğretim yılı GSB Yurt başvuruları sonuçlandı.

Üniversitelere ek kontenjan ve özel yetenekle yerleşen, yatay/dikey geçiş yapan öğrenciler ile yüksek lisans/doktora öğrencileri, GSB Yurt başvuru sonuçlarını e-Devlet üzerinden öğrenebilecek.

Yurtlara yerleşmeye hak kazanan öğrencilerin, kayıt işlemlerini 13 Ekim Pazar günü saat 23.00'e kadar e-Devlet üzerinden tamamlaması gerekiyor.

Yurt kaydının tamamlanması için ilk kayıt ücretinin ödenmesi ve e-Devlet'te yer alan taahhütnamenin onaylanması şartı aranıyor.

Yedek yerleştirmeler devam edecek

Yedek sırası bekleyen öğrenciler için yerleştirmeler devam edecek. Yurtlara yerleşmek isteyen öğrencilerin her hafta güncellenen yedek sırasını takip etmesi gerekiyor.

Kayıt işlemlerinde sorun yaşayan öğrenciler, 7/24 hizmet veren ALO GSB (444 0 472) üzerinden yardım talep edebilecek.

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E-Devlet Eğitim Gençlik ve Spor Bakanlığı
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